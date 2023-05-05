世界黃金協會：全球黃金需求第一季下降 但央行購買量創高

世界黃金協會 (WGC) 周五 (5 日) 表示，由於全球央行和中國消費者的大量購買，不如投資者購買的減少，全球黃金需求在 2023 年第一季下降。

WGC 周五發布最新一季《全球黃金需求趨勢報告》，報告指出，首季的黃金總需求量為 1081 噸，比 2022 年第一季下降 13%。

報告稱，多國央行的購金行為提振了黃金需求，在今年第一季共購買了 228 噸黃金，創下了第一季購買量的新高。在市場波動性和風險加劇的時期，官方大規模持續購金，凸顯了黃金在國際儲備投資組合中的作用。

大約一半的黃金需求來自珠寶商，其餘大部分來自投資者和國家。金條被視為一種安全資產，投資者通常在經濟不穩定時期購買更多。

與此同時，中國的珠寶需求為 198 噸，是自 2015 年第一季以來最高的單季需求，主因是疫情防控措施結束，釋放了消費者支出。

正經歷銀行業及經濟動盪的美國買家，也出於避險原因，購買了 32 噸金條和金幣，是 2010 年以來單季的最高水準。

另一方面，WGC 表示，歐洲的金條和金幣購買量下降，印度珠寶需求下滑至 3 年低點，而投資者拋售下，ETF 則在賣出黃金。

數據顯示，2023 年第一季印度消費量為 78 噸，年減 17%。印度國內黃金價格的大幅上漲，成為影響消費的主要因素。

3 月份投資需求已經回升，因為銀行倒閉在市場上散佈了恐慌情緒，而且分析師預計美國將結束升息。