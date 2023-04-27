專家：銀行業危機促使資金流入 但去美元化才是金價上漲的主要推力

ETF 發行商 GraniteShares 執行長 Will Rhind 表示，銀行業危機是近期資金流入黃金的原因，但是，去美元化仍然是金價上漲的主要推動力。

Rhind 在接受採訪時表示，人們如今開始意識到美元的下跌可能不僅僅是暫時的。在這種情況下，特別是對於使用美元的投資者來說，會希望擁有黃金來對沖風險。

他也稱，最近隨著美國硅谷銀行和 Signature Bank 倒閉蔓延的銀行業危機，給許多投資人敲響了警鐘，他們認為經濟正在蹣跚前行，也許市場正在穩定下來，但肯定存在著風險，在人們擔憂自己的資本虧損的情況下，促使流入黃金的資金大增。

不過，Rhind 表示，美元下跌仍然是近幾個月金價穩步上漲的主要推動力。「自美元在去年觸頂以來，金價就一直處在長期的上漲趨勢當中。Rhind 認為，美元下滑就是促使金價再次升至 2000 點的主因。

Rhind 指出，這是一段持續的危機時期，人們擔心銀行系統的健康以及房地產市場的狀況。「我們可以給出各種技術理由來說明為什麼人們應持有黃金，但我認為，追根究柢這就是出於對資本保值和回報本身的恐懼。」

他也表示，對經濟衰退的預期上升，也有助於在中期內推升黃金需求。「我從未聽見如此多市場人士呼籲經濟衰退迫在眉睫，我認為這也將刺激黃金的走勢，如果美國經濟今年確實出現衰退，肯定會刺激對黃金的需求，類似於我們在其他衰退中看到的情況。」Rhind 說道。