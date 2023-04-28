全球央行購金推升漲勢 瑞銀：金價年底前破2100美元

據瑞銀 (UBS) 表示，全球央行購買黃金將驅動金價上揚，黃金有望在年底升至 2100 美元，然後在 2024 年 3 月底升至 2200 美元。

黃金是 2023 年表現最好的資產之一，今年迄今上漲 9.2%，價格約在每盎司 2000 美元左右。瑞銀在本周最新報告中表示，漲勢遠未結束。

瑞銀指出，本輪漲勢的一個關鍵特徵是央行的需求強勁，以及金融投資者重返市場，ETF 以及期貨和期權市場都創下了一年多來的最強需求。

瑞銀認為全球央行的黃金購買活動將持續一年。 雖然這種需求通常不會直接影響價格，但最近金價持續走高，此一因素難以否認。

報告認為，傳統上，央行的需求被認為是二階價格驅動因素，因為購買活動很少能滿足與 ETF、避險基金和其他投資需求相關的同等規模的流量。但這一切在 2022 年發生了變化，主因是央行購金的動能強勁，達到 1950 年以來最高的年度需求。

瑞銀指出，全球央行在總需求中的份額在 2022 年為 23%，而 2011 年至 2019 年為 8-14%。

報告稱，到目前為止，2023 年的官方採購總量超過 120 噸，按照這個速度，年採購總量約為 750 噸。雖然這表示購買速度有所放緩，但如果達到，這一水準將是繼去年創紀錄的 1136 噸之後的歷史第二高。

瑞銀援引一項針對 83 家央行進行的趨勢調查顯示，超過三分之二的受訪者認為，各國央行將在 2023 年增加黃金持有量。需求增加的兩個主要原因是地緣政治和高通膨風險。

瑞銀表示，在今年前四個月已經攀升了 150 美元左右之後，金價可能在年底前再上漲 100 美元。