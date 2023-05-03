金價衝高 全球央行仍在購買黃金 新加坡3月增持17.3 噸

根據世界黃金協會 (WGC) 數據，即使 3 月份黃金交易價格處於高位，包括新加坡等國的中央銀行，仍繼續增加黃金儲備。

WGC 資深分析師 Krishan Gopaul 表示，新加坡金融管理局 3 月份購買了 17.3 噸黃金。他在推特發文指出，這意味著新加坡央行在 2023 年第一季已經購買了 68.7 噸黃金，將黃金儲備提升至 222.4 噸 (比去年 12 月底高出 45%)。

中國是另一個在 3 月份繼續增加黃金儲備的國家，中國人民銀行報告稱，額外購買了 18 噸黃金。 據 WGC 指出，這代表著中國連續第五個月購買黃金，黃金總儲備來到 2068 噸。

此外，Gopaul 表示，印度本月也購買了 3.5 噸金條，今年第一季共增加 7.3 噸黃金儲備。印度央行目前持有 794.6 噸黃金儲備。

隨著黃金在 3 月份試圖突破每盎司 2000 美元，也出現了一些選擇拋售的央行。土耳其中央銀行是 2022 年最大的黃金買家，不過在 2023 年，他們開始拋售儲備以幫助滿足激增的國內需求。

土耳其央行的數據顯示，其黃金儲備在過去七周內下降了 9%。WGC 報告稱，土耳其在 3 月份出售了 15 噸黃金，這是自 2021 年 11 月以來的首次月度淨出售。

過去一年，土耳其的黃金需求有所增加，公民們將黃金作為對沖通貨膨脹和本幣貶值的工具。

另一家出售部分黃金的銀行是哈薩克央行，他們 3 月份出售了 10.5 噸黃金。 然而，哈薩克甚至在 3 月之前就是賣家。 今年迄今，他們減少了 19.6 噸黃金持有量，黃金總儲備目前為 332 噸，是 2018 年 8 月以來最低。