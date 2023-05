道明銀行終止收購美區域銀行First Horizon

加拿大第二大銀行道明銀行 (TD Bank Group) 週四 (4 日) 撤回原本計劃斥資 134 億美元收購美國區域銀行 First Horizon 的計畫。

First Horizon 和 TD 週二在一份聲明中表示,由於不清楚何時能獲得監管機構的批準,它們已共同決定終止這筆交易。TD 將向 First Horizon 支付 2 億美元,此外還將償還 2500 萬美元的報銷費用。

First Horizo​​n 執行長 Bryan Jordan 表示:「TD 通知我們,他們無法提供更新的延期時間表,也無法保證在 2023 年或 2024 年獲得監管批准。」TD 則拒絕對此消息發表評論。

TD 去年 2 月同意收購 First Horizon,希望擴大其在美國的業務,預計這將為 TD 的資產負債表上增加 890 億加元 (657 億美元) 的資產。

First Horizon 第一季平均存款較去年同期下滑 4% 至 622 億美元。TD 也曾競購法國巴黎銀行 (BNPP.PA) 美國子公司西部銀行(Bank of the West),但後來輸給了同行蒙特婁爾銀行 (Bank of Montreal)。

美國民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 先前曾對這筆交易發出警告,指責道明銀行有濫用職權的行為。

巴克萊分析師 John Aiken 表示:「我們對兩家銀行未能就更低的價格達成一致感到驚訝,退出交易可能會產生更廣泛的影響,這可能會影響未來潛在合作夥伴與道明銀行談判的意願。」

兩家公司併購失敗進一步動搖市場對美國地區銀行本已不穩的信心,美國另一家區域銀行 PacWest 週四證實公司正考慮出售等方案,正與一些潛在投資人磋商。

SPDR 標普地區性銀行 ETF 重挫 5.45%。First Horizon (FHN-US) 暴跌 33.16% 至每股 10.06 美元。PacWest (PACW-US) 重挫 50.62%,報每股 3.17 美元。