區域銀行PacWest考慮出售 盤後股價血崩逾57%

銀行暴雷潮仍未結束，多家外媒週三 (3 日) 報導，區域銀行 PacWest Bancorp 正在考慮應對危機的各種戰略方案，包括出售銀行，引發市場一片譁然。

消息人士週三透露，PacWest 一直在評估各種選擇，包括分拆、融資和出售銀行。

消息人士提到，該行雖然對出售抱持開放態度，但尚未正式啟動招標程序，沒有多少潛在買家對買下整個銀行感興趣，乏人問津的現況導致出售並不順利。

由於 PacWest 恐成為下一家倒閉的區域銀行，PacWest (PACW-US) 週三盤後股價血崩超過 57%，今年迄今已暴跌約 72%，市值僅剩 7.7 億美元左右，該股週三常規交易時段下跌近 2%，延續第五個交易日頹勢。

此消息還拖累其他區域銀行盤後走低，SPDR 標準普爾地區銀行 ETF (KRE-US) 盤後重挫超過 5%。 Western Alliance (WAL-US) 狂瀉 28.51%，Comerica (CMA-US) 暴跌 10.06%，KeyCorp (KEY-US) 摔跌超過 7%。

截稿前，PacWest 發言人沒有立即回應置評請求。

自今年 3 月矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 倒閉以來，市場普遍對於金融產業的擔憂，多家區域銀行股價承壓，而本週第一共和銀行 (First Republic Bank) 被美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管並出售給摩根大通。

PacWest 在 4 月 25 日公布慘烈的第一季 (截至 3 月 31 日) 財報，該行首季淨損 12.1 億美元或每股 10.22 美元，主要反映 13.8 億美元的商譽減值和 850 萬美元的組織調整費用。該行第一季總存款減少逾 50 億美元至 282 億美元。

然而，該行稱，截至 4 月 24 日，存款回升約 7 億美元，不過目前存款水位仍遠低於去年底止的 339 億美元。