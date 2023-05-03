第一共和銀行安全下莊 為何區域銀行股仍暴跌？

在摩根大通收購第一共和銀行後，市場並沒有太多時間喘口氣，SPDR 標普地區性銀行 ETF 週二 (2 日) 重挫 6.27%，PacWest Bancorp (PACW-US) 和 Western Alliance (WAL-US) 區域銀行賣壓洶湧，分別收跌 27% 和 15.12%。

在矽谷銀行和 Signature Bank 突然倒閉後，以摩根大通為首的 11 家美國銀行向第一共和銀行存入 300 億美元，試圖增強投資人對該銀行的信心，但該行在 3 月仍陷入擠兌困境。

第一共和銀行 4 月 24 日報告該行第一季存款大減 40.8%，資產流出超過 1000 億美元 (約新台幣 3 兆)，遠超市場預期。最終第一共和銀行在 4 月底遭金融當局接管，緊接著由摩根大通銀行收購。

第一共和銀行倒閉，引發華爾街動盪，區域銀行賣壓洶湧 (圖：REUTERS/TPG)

CFRA Research 股票研究分析師 Alexander Yokum 表示：「第一共和銀行延宕破產，讓銀行體系趨於穩定，投資人多認為這是特定企業的營運不善的問題。」

Yokum 說：「銀行間傳染風險似乎已經下滑，第一共和銀行上週股價下跌幾乎 100%，但其他區域銀行並沒有遭到拋售。確實感受到人們更多地將其視為公司特有的問題。」

Spartan Capital 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說：「第一共和銀行被接管並出售給摩根大通的消息在週一上午短暫安撫股市，但股市無法承受對經濟的更廣泛擔憂。」

Cardillo 點評：「這次銀行危機肯定無法與 2008 年金融危機相提並論，週二區域銀行拋售可能更多地與經濟衰退的擔憂有關，而不是對銀行危機本身。」

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 研判：「華爾街思考著哪家銀行可能是下一個倒下的銀行，而這些區域銀行很容易入列賣空的選項。」

隨著聯準會 (Fed) 週二將開始為期兩天的聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 會議，投資人將尋求區域銀行危機是否會影響聯準會決策。

Cardillo 表示，對金融穩定性、潛在經濟放緩以及美國債務上限的擔憂日益加劇，可能會讓聯準會週三升息後發出暫停升息的訊號。

分析師認為：「雖然第一共和銀行結局是好兆頭，但市場對區域銀行股仍信心缺失，這可能需要監管機構或政府給出更佳解方並做出更全面的回應。」