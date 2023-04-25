投資人尋求經濟數據指示經濟前景 美債殖利率大跌

美國國債殖利率周二 (25 日) 下跌，因投資人在本周最新數據之前評估經濟前景，這些數據可能暗示 Fed 的下一步政策舉措。

美東時間上午 6 點 06 分，10 年期美國國債殖利率下跌 7.6 個基點至 3.439%。2 年期美國國債殖利率下跌 8.3 個基點至 4.061%。

殖利率與價格呈倒掛關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在 Fed 5 月 2 日至 3 日的下次利率制訂會議之前，投資人考量了美國經濟和 Fed 政策的下一步，尤其是在利率方面。市場普遍預期升息 25 個基點。

在此之前，投資人將密切關注最新發布的經濟數據，包括將於周五 (28 日) 公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數。這是 Fed 首選的通膨指標之一。

最近幾周， Fed 官員表示，利率可能會進一步走高，並在更長時間內保持高點，以降低通膨。雖然最新的消費者和生產者物價指數報告顯示通膨壓力正在緩解，但情況仍然如此。

周二將公布 3 月新屋銷售數據和 4 月消費者信心數據。

投資人還消化了受上月倒閉銀行影響的中小型銀行財報，包括 First Republic Bank。該行周一 (24 日) 表示，第 1 季存款流失了 40%，但之後趨於穩定。瑞銀周二發布財報，自宣布收購瑞士信貸以來，資金一直在流入。