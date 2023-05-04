〈紐約匯市〉Fed暗示可能暫停升息 DXY走軟 日元勁揚

在聯準會 (Fed) 宣布升息一碼並暗示可能暫停升息後，美元指數周三 (3 日) 走軟，日元兌美元勁揚 1.4%，逼近一周高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.7%，至 101.25，是 4 月 26 日以來最低。

相較前次會議，Fed 這次聲明有一處明顯轉變，即刪除了「預期需要進一步升息」的措辭，取而代之的是「以觀察後續數據來確定進一步升息是否合適」。

暫停升息將允許官員有時間評估近期銀行倒閉的影響、等待債務上限僵局化解，同時觀察通膨動向，儘管如此，Fed 並未直接給出結束升息循環的明確承諾，幫助美元脫離會議聲明發布後觸及的盤中低點。

ForexLive 首席外匯策略師 Adam Button 表示，現在重點在於觀察經濟數據，從中找出美國經濟究竟是強勁還是疲軟。

周三稍早數據顯示，受休閒與飯店餐飲業的強勁需求支撐，美國 4 月私營部門新增就業 29.6 萬人，遠高於市場預期。即將在周五 (5 日) 揭曉的 4 月非農數據將是本周的主要經濟焦點。

同日的其他數據指出，因出口激增使新訂單增加，美國 4 月服務業活動維持穩定成長，但企業仍面臨更高的投入價格，表明通膨可能繼續處在高檔，定於下周公布的消費者物價指數 (CPI)，將繼續為美國通膨狀態提供新的線索。

道富全球投資管理 (State Street Global Advisors) 首席投資策略師 Michael Arone 表示：「Fed 如履薄冰，試圖在打擊通膨與實現軟著陸之間取得平衡。」

觀察其他主要貨幣，歐元漲 0.55% 至 1.1061 美元，攀一周新高。市場預估歐洲央行 (ECB) 周四 4 日)將升息一碼，雖然也可能升息兩碼，但機率較低。

日元連續兩日走強，兌美元匯價勁揚 1.4%，至 134.59 日元兌 1 美元，接近一周高點。

澳幣和紐元雙雙走貶，澳幣貶 0.3% 至 0.6648 美元，止步連三升，紐元貶 0.2% 至 0.6213 美元。

截至台灣時間周四 (4 日) 約 7:00 價格: