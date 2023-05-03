銀行業倒閉潮衝擊大額房貸 美國房貸需求上周下跌

在通常繁忙的春季房市期間，購屋族的房貸需求通常不太穩定。這可能是因為如今的買家對房貸利率非常敏感，每周都在大幅波動，且仍遠高於一年前。現在，幾家銀行的倒閉開始讓更富有的買家也變得更加困難。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周購屋的房貸申請較前周下降了 2%；比一年前同周下降 32%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.55% 降至 6.50%；自備 20% 頭款的房貸點數保持 0.63 不變。一年前同周的房貸利率為 5.36%。

大額房貸的平均利率略低至 6.37%，但過去幾個月該利差一直在縮小。 大額房貸利率遠低於正常房貸利率，因為銀行通常將這些貸款記在資產負債表上，而房利美和房地美不接受。自經濟大衰退以來，房利美和房地美收取更高的費用，因此它們現在的利率更高。

MBA 副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中寫道：「符合大額房貸的利差繼續收窄，這代表在近期銀行業動盪和對流動性的擔憂加劇之後，貸方對大額貸款的興趣有所下降。」「上周利差為 13 個基點，而 2022 年 11 月曾達到 64 個基點。」

房貸再融資申請較前周增加 1%，但較一年前同周減少 51%。房貸活動的再融資占總申請量比率從前周的 26.8% 上升到 27.2%。

本周之初房貸利率波動較大，更多人擔心銀行倒閉以及周三 (3 日) 備受期待的 Fed 會議。Fed 預計將基準利率調升 25 個基點，但 Fed 主席鮑爾的評論將對債市產生大幅影響，進而影響房貸利率。