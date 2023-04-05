利率雖下降 但供應不足使上周美國房貸需求不振

上周房貸利率下降，但房貸需求並未因此走高。當今房市的其他方面正在超過目前房貸利率走低的好處，即供應不足。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.45% 降至 6.40%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.62 降至 0.59。一個月前的房貸利率還超過 7%。

然而，根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周購屋房貸申請較前周下降 4%。需求較一年前同周低 35%。

MBA 首席經濟學家佛拉坦托尼 (Mike Fratantoni) 表示，「春天已經到來，但房市錯過了通常代表這個季節的上市和買氣的慣常爆發。在購屋申貸持續增加 4 個星期後，雖然房貸利率再次小幅下降，但本周交易量略有下降。」

根據 Realtor.com 的數據，3 月新上市房屋數量同比下降 20%，總存量約為 2019 年 3 月疫情爆發前的一半。

佛拉坦托尼補充表示：「雖然符合資格的房貸利率在一周內下降了 5 個基點至 6.40%，但大額貸款的房貸利率上升 9 個基點至 6.36%。」「雖然近幾個月高階房市相對疲軟，但利率的差異顯示銀行可能正在收緊信貸以應對近期的挑戰，在存款餘額下降的情況下保持資產負債表健康。」

大多數大額貸款都在銀行的資產負債表上。

房貸再融資申請本周也下降 5%，較去年同期下降 59%。房貸活動的再融資占總申請數比率從前周的 29.1% 降到 28.6%。利率比去年同期高出 150 個基點，因此現在能夠從再融資中受益的借款人寥寥無幾。