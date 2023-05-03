CCL廠台燿看好Q2景氣落底 擬自海外匯回21億元資金擴大營運

專業銅箔基板 (CCL) 廠對市場景氣的看法不一，聯茂 (6213-TW) 董事長陳進財指出，CCL 市場需求將以「U」走勢緩步向上，而台燿 (6274-TW) 則認為市場需求最快在 6 月出現，景氣可望在第二季落底，同時，台燿今天並決議由海外匯回 21 億元資金。

台燿今天公布 2023 年第一季財報，其中營收 36.53 億元，毛利率 18.48%，季減 1.89 個百分點，年減 2.12 個百分點，稅前盈餘 2.89 億元，稅後虧損 2.06 億元，每股虧損 0.77 元。其中認列的所得稅費用高達 4.96 億元，也造成台燿罕見的單季稅後虧損。

台燿主管指出，2023 年第一季的所得稅費用偏高，高達 4.96 億元，主要是在台燿的中國大陸擴廠已告一段落，決議將匯回在海外的資金 21 億元，這樣的海外盈餘匯回稅率高達 20%，因此在第一季認列包括這樣的資金匯回所得稅費用支出，造成單季的所得稅高達 4.96 億元。

同時，台燿在泰國春武里投資興建新廠正積極進行中，公司預計在 2025 年第一季進入量產。

目前聯茂泰國設廠案已在設計，預訂今年下半年動工，同時，聯茂對新伺服器板的大量出貨，預估要等第四季才見得到。