達方首季純益腰斬EPS 0.51元 Q2營運拚回溫

達方 (8163-TW) 今 (3) 日召開法說並公告第一季財報，稅後純益 1.43 億元，季減 50.7%、年減 42.5%，每股純益 0.51 元，探 3 年單季低點，不過，董事長蘇開建認為，隨著鍵盤、被動元件等庫存去化告一段落，預計第二季營運將回溫。

達方第一季營收 60 億元，季減 11.7%、年減 19.1%；毛利率 18.1%，季增 0.8 個百分點、年增 1.6 個百分點；營業利益 3.15 億元，季減 13.4%、年減 13.6%；營益率 5.2%，季減 0.1 個百分點、年增 0.3 個百分點。

蘇開建說明，第一季雖然受供應鏈仍處於庫存去化階段，再加上傳統淡季，衝擊營運表現，但電動自行車 (E-Bike) 為主的綠能事業持穩、IT 與元件布局高值化產品效益顯現，支撐毛利率表現。

蘇開建認為，現在鍵盤為主的 IT 事業，或是 MLCC 等元件整合事業，庫存都回到正常水準，預計第二季營運可望優於第一季，綠能事業雖然庫存調整預計到明年，但內部資源、設計製造的整合效益可望逐顯現，今年下半年也會有新案開出。

達方總經理蔡耀坤則補充，目前鍵盤跟 MLCC 都看到急單需求浮現，訂單掌握度逐步往上，其中，鍵盤多以高毛利的背光鍵盤等為主，MLCC 價格也已經回穩，部分常規品已見到價格向上調升，預期價格不會再跌。

蔡耀坤認為，庫存告一段落後，現在要關注的則是前端需求的狀況，下半年的回溫程度也還需要再觀察。