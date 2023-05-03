燿華首季每股虧損0.59元 擬投資10億泰銖赴泰國設廠

上市 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (3) 日公布最新財報，2023 年第一季稅後續虧損 3.96 億元，單季每股虧損 0.59 元，爲 6 季以來最大規模單季虧損，但預期本季營運將獲改善，同時，燿華董事會今 (3) 日決議以 10 億泰銖的投資赴泰國設廠，這也將是燿華在兩岸之外，首度規劃赴海外投資。

同時，燿華 2022 年營收 174.24 億元，毛利率 12.53%，較前一年同期負毛利率轉正，稅後純益 4.13 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.65 元。今天燿華董事會決議配發每股 0.3 元現金股息

燿華 2023 年第一季營收偏低，單季營收 34.63 億元，毛利率 2.5%，季減 8.7 個百分點，年減 1.5 個百分點，稅後續虧損 3.96 億元，單季每股虧損 0.59 元，爲 6 季以來最大規模單季虧損，不過，燿華認為 2023 年第二季營運將獲改善。

燿華董事會今日決議以 10 億泰銖赴泰國設廠，公司表示，目前仍在看地階段。

近期台虹 (8039-TW)、定穎 (3715-TW) 、聯茂 (6213-TW) 、欣興 (3037-TW) 華通 (2313-TW)、及滬士電相繼敲定赴泰國投資建廠案，台郡 (6269-TW) 及台燿 (6274-TW) 等 PCB 大廠也紛紛提出赴東南投資新規劃，鎖定泰國。