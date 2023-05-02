比亞迪4月新能源車銷量暴增98% 混動成長率高於純電

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周二（2 日）公布 4 月產銷數據，新能源車銷量暴增逾 98%，且混合動力車成長率高於純電車。

據《財聯社》報導，比亞迪新能源車 4 月銷量達到 210,295 輛，較去年同期激增 98.31%。其中乘用車銷量為 209,467 輛，驟增 98.59%；純電動銷量達 104,364 輛，大增 81.81%；插電式混合動力銷量達 105,103 輛，大幅成長 118.64%。

中國五一連假降臨前，比亞迪公布第 1 季財報，營收約人民幣（下同）1,201.73 億元，較一年前增長 79.83%；淨利潤約 41.3 億元，暴增 410.89%。

去年比亞迪在新能源車市場「爆發」，擁有覆蓋多個價位段的新能源銷售冠軍車款，全年銷量衝上 186.25 萬輛，躍居全球銷量冠軍。

漢 EV、Atto3 等車型在海外市場的銷量也持續走高，帶動比亞迪上季海外累計銷量達到 3.87 萬輛，驟增 1,390%，成長率遠高於比亞迪在中國國內市場的新能源車銷量。

截至今年 3 月，比亞迪新能源乘用車已進入荷蘭、瑞典、德國、挪威、丹麥、澳洲、日本、泰國、印度、巴西、巴哈馬、哥倫比亞、哥斯達黎加等全球 51 個國家和地區。

廣發證券表示，上海車展提振國內需求，多車型加速出海，打開獲利新格局。比亞迪車型陣容持續完善，且該車廠在 4 月後密集交車，中國國內本季電動車銷量有望較前季成長逾 20%。