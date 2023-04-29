〈貴金屬盤後〉黃金收盤略低於2000美元 周線 月線溫和上升

黃金期貨價格周五 (28 日) 小漲幾美分，收在略低每盎司 2000 美元關卡的水準，令周線和月線均上升。

投資者繼續評估經濟前景、聯準會 (Fed) 下回利息舉措，以及銀行業的發展。

6 月交割的紐約黃金期貨價格小漲 10 美分或 0.01%，收每盎司 1999.10 美元。根據道瓊市場數據，交易最活躍的黃金期貨價格周線上升 0.4%，月線上升近 0.7%。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，黃金尋求更強大的基本面以經歷突破，金價目前仍困在 1969 美元至 2015 美元區間，而中間價 2000 美元是巨大心理水準。

交易員正在等待更多訊息，探測 Fed 是否會在下周的政策會議上持續升息。

CompareBroker.io 首席分析師 Jameel Ahmad 表示：「金融市場對許多不同的主題都處於觀望狀態，這是為何我們仍在許多資產中經歷動盪交易環境的原因。在邁向下周之際，投資者對 Fed 的關鍵問題是，美國利率預期落在什麼水準。」

在此背景下，ICE 美元指數上升 0.1% 至 101.61，打壓以美元計價的黃金價格。

U.S. Bank 資產管理公司高級投資策略師 Rob Haworth 表示，區間波動的利率和股市可能意味，近期黃金將受到美元趨勢和新興市場買盤的推動。，儘管如此，對經濟衰退的擔憂情緒仍可支撐金價，尤其在通膨仍居高不下的情況下。

與此同時，Ahmad 指出，黃金本月漲勢相較溫和，是在今年頭幾個月漲幅近 10% 之後，轉向較低波動性進行盤整的例子。價格走勢溫和的部分原因在技術分析方面，因為交易員很敏銳的察覺到 2000 美元是黃金的關鍵心理關卡。

但 Ahmad 仍在中長期內看漲黃金。Ahmad 認為，儘管銀行業問題似乎更貼近信心問題，而非全球廣泛蔓延的威脅，但這仍是令人擔心的問題，周四公布的 GDP 數據未達預期，也證明 Fed 下次升息之後會盡可能壓低升息，一旦停止升息，數據將清楚表明，市場焦點早晚會重返 Fed 何時降息。

「這是基本面傳達出的明顯看漲訊號。」Ahmad 說。

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