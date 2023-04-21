金價第二季恐面臨拋售 但年底前仍有望升至2100 美元

道明證券 (TD Securities) 商品策略主管 Bart Melek 在報告中表示，在需求淡季的情況下，金價在第二季可能將面臨部分賣壓，但他預估金價稍晚仍有望升至 2100 美元。

Melek 表示，雖然近期金價已經回吐部分漲幅，並且在今年第二季存在進一步下跌的風險，但是金價可能將在今年下半年升至 2100 美元 / 盎司的水準，主要受惠於實質利率仍低、美元疲軟、消費需求的回升以及央行的買盤強勁。

Melek 指出，金價預期將突破 2100 美元的價位，部分也受到市場預期 5 月將最後一次升息影響，此外，美元疲軟、投資人和央行的買盤強勁也是原因之一，他們尋求黃金做為避風港以應對通貨膨脹、地緣政治壓力以及對美元主導地位動搖的擔憂。

美國銀行分析師 Paul Ciana 日前也表示，由於通膨持續高漲，勞動力市場疲軟、流動性收緊和信貸市場疲弱並且經濟擔憂持續加劇，黃金基本面前景看好。在當前環境下，他的金價目標價為每盎司 2100 美元以上。

Commodity Discovery Fund 創辦人兼投資長 Willem Middelkoop 也表示，他預計今年金價創下歷史新高只是時間問題。一旦金價突破 2000 美元關卡，就將開始飛漲。

高盛商品分析師 Sabine Schels 和 Jeffrey Currie 先前將明年的金價預測上調至每盎司 2050 美元，理由是高度恐懼和日益逼近的衰退風險。高盛分析師指出：「恐懼是黃金中短期的關鍵驅動因素，甚至超過實質利率。 」