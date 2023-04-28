〈商品報價〉中國再度取消訂單 玉米崩跌逾3%創9個月新低

芝加哥三大農產品期貨周四 (26 日) 全面收黑，其中玉米因中國再度取消訂單而重挫 3.2%，而黃豆受巴西出口競爭衝擊，價格跌至 2022 年 10 月以來新低；小麥也因出口需求不佳，觸及 21 個月以來最低。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下挫 3.2%，報每英 5.815 美元，創 9 個月以來新低；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 2.66%，報 23.45 美元。

美國農業部周四稱，出口商報告中國取消 23.3 萬噸玉米訂單，這批美國玉米原定於 2022/23 年交付，這是本周中國買家第二度取消玉米訂單，引起市場對巴西玉米分流了美國玉米需求的擔憂。

此外，美國農業部最新出口銷售報告顯示，截至 4 月 20 日單周，美國 2022/23 年度玉米淨銷量達 40 萬噸，較上週增加 28%，但比四周均值低了 49%，並創 15 周以來新低，該數據低於分析師預期。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 2%，報每英斗 6.2925 美元，連續第七個交易日收黑，因美國冬小麥目前生長良好，而出口表現卻平平；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.7%，報 6.36 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.8%，報每英斗 14.0375 美元，創下 2022 年 10 月以來新低；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.53%，報 26.15 美元。

分析師稱，巴西 2022/23 年度的黃豆收割工作已近尾聲，產量創新高，供應龐大且價格低廉，讓美國黃豆的出口面臨巨大競爭，而玉米及小麥的大幅走低，也帶來了比價壓力。