美國批發蛋價5個月下跌78% 機構：很快將跌至每打1美元下方

美國雞蛋價格在去年冬季達到價格新高之後，已經大幅滑落，雞蛋批發價格未來幾周有望跌至每打 1 美元，這將是近兩年來價格的最低水準。

市場研究公司 Urner Barry 的數據顯示，截至 4 月 26 日，雜貨店等零售商向雞蛋經銷商支付的批發價格為每打 1.22 美元。這家機構引用的中西部大白蛋 (Midwest Large White Egg) 價格基準，是雞蛋行業被廣泛引用的晴雨表。

這遠低於去年 12 月創紀錄的 5.46 美元，和復活節假期前後的 3.54 美元，這兩個時期都是消費者需求旺盛的時候。整體來看，雞蛋價格在大約五個月內下跌了 78%。

Urner Barry 負責雞蛋市場報導的 Karyn Rispoli 表示，如果這種趨勢持續下去，雞蛋批發價格可能很快就會跌至 1 美元以下，這將是自 2021 年 7 月以來首次。

Rispoli 表示，自復活節之後，蛋價就一直下跌，歷經了非常劇烈的修正。

2022 年通膨攀高，許多消費品和服務價格飛漲，蛋價尤具代表性。美國歷史性的禽流感爆發，導致數百萬隻蛋雞死亡，影響了雞蛋供應。而在供應減少的影響下，通常是每年雞蛋需求高峰的冬季假期加劇了市場緊張。

如今情況逆轉，供應商 Eggs Unlimited 的全球貿易策略師 Brian Moscogiuri 表示，自去年 12 月以來，商業雞蛋農場還沒有發現新的禽流感病例，這使得雞蛋供應出現反彈。與此同時，消費者需求通常在每年的這個時候疲軟。

Moscogiuri 表示：「目前雞蛋價格的暴跌超出了業界的預期。」

市場零售價格往往滯後於批發價格趨勢，但消費者未來在一盒雞蛋上能省下多少錢還不清楚，因為零售商可以自行決定貨架價格。

Moscogiuri 認為，如果零售價適當行銷，以吸引消費者進店，那麼很快會見到一打 1 美元或 1.69 美元價格的雞蛋。

不過，他補充說，部分商家可能會試圖彌補冬季期間在雞蛋銷售方面的任何經濟損失，在這種情況下，他們可能無法輕易將批發層面的降價很快反映在售價上。