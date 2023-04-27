短線交易懶人包：2分鐘認識股票當沖，3方式看標的

成交量向來被當作市場流動性與活絡程度的重要參考指標，成交量的背後是透過市場上的買賣行為堆砌而成，因此成交量只能算是最終的結果。

而高成交量同時代表著高流動性，在流動性無虞的情況下，就容易吸引短線操作的人的進場賺取價差，當前較為主流的說法包含 Tick 流、當沖、隔日沖，今天我們主要分享當沖，一起來看看吧！

﻿一、選擇適合的標的：所有的股票都可以當沖嗎？

幾乎所有的股票都可以當沖，但是適合當沖的股票並不多，以下有一些挑選適合當沖的原則：

(1) 成交量大：有量才有價，成交量小的股票較乏人問津，也容易被特定人操控，難以掌握趨勢。若買 100 元以下的股票，建議選擇「日成交量破萬」的標的，100 元以上的股票則建議選擇「日成交量五千以上」的標的。

(2) 避開權值股：有些股票如台積電 (2330)、中鋼 (2002)、鴻海 (2317)，本身量體很大，價格波動有限，且有許多機構交易者、法人在其中，不是散戶們的戰場。

(3) 避開 ETF：ETF 的設計上本身帶有消除波動的功能，所以震盪一定會比大多數股票低，對當沖客來說操作空間小，也不是我們選擇的目標。

如果還是不知道要當沖哪支股票呢？

若沒有想法也沒關係，我們可以直接抄作業，動動手指讓「大戶投 APP」告訴我們。

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二、找到適合自己交易的區段

台股開市時間為 9:00~13:30，在這短短四個半小時間，大致上可以就交易量、操作動機，粗分成三個部份來方便我們理解。

(1) 開盤：大約指在開盤後的半小時到一個小時內，許多人喜歡一開盤就做交易，因為交易量大，波動量大，方向做對了，很快就可以出場。另一個原因是許多當沖客都是上班族，無法長時間盯盤，因此趕在波動量大的時候快速操作。但其實這個時段操作難度高，不適合追價，很常會有股價來回衝的情況。

(2) 盤中：盤中才是許多專職當沖客的主戰場，型態、市場態度出來了，比起剛開盤缺乏資訊的情況，盤中是一個相對有依據可以做判斷的時間點。但是成交的頻率與瞬間值會比開盤的情況來得小，容易長時間處於曝險的情況，因此需較有耐心。

(3) 尾盤：一般來說當沖不會選在尾盤進場，也就是最後半小時到一小時間，因為能交易的時間變短了，交易的空間自然也比較小。加上許多當沖客開始回補，交易量也開始增加，股票的型態可能驟變，有時候還會有拉尾盤或下殺的現象發生。

如下圖，我們以 2022/5/31 的 智原 (3035-TW) 為例，便可以很好地解釋上方的敘述。

但並不是每天都會有一樣的型態，一個好的當沖客必須眼觀四面、耳聽八方，根據市場動態地調整交易策略。

三、停損難，停利更難，如何有效控制損益？

在上一篇，我們講到了停損的重要性，卻尚未討論停利的重要性，以及停利的原則，這邊我們就好好來談一下。

首先，為什麼我們要停利呢？不是賺越多越好嗎？很簡單，因為我們永遠都不知道現在的股價是不是高點，不知道什麼時候會來一個回馬槍，把我們原本賺到的未實現損益都打掉，畢竟，只有收進口袋的錢才是真正賺到的錢，只要持有部位的每一秒，都是風險。適時的停利，是一種紀律的表現，也能幫助我們維持長期的好績效。

我們在進場時，就要設好停損停利點，一般而言，可以把風險控制在「虧損對獲利是 1:2 以上」的情況，在不計算稅金與手續費的情況下，如果設虧損一塊錢為停損點，則對應到賺兩塊錢為停利點，這個比例不是死的，可以依每個人的風險承擔與當日股市狀況做微調。

但是有些調整是無效的，反而無法維持好的績效與紀律，譬如把虧損對獲利設為 1:10，這麼高的停利點不僅難以實現，還會帶來很大的風險，因為很可能還沒碰到停利點，就被股價來一個回馬槍，不僅沒賺到，還虧了進去。

如果把虧損對獲利設為 1:1，雖然很快就可以獲利出場，但是相對會失去許多獲利的空間，長期下來，會發現績效常處在持平的狀況，這代表我們的每承擔的一份風險沒有得到合理的報酬。

四、結尾：知己知彼，百戰百勝

這篇我們講解當沖前應該注意的幾件重要事，讓我們在交易的時候更得心應手，更可以摸清當沖的本質。

對市場，投資人在交易前，可以多觀察當沖目標的歷史 K 線，可以從裡面發現一些有機可循的指標；對自己，投資人應該找好自己的停損停利區間，保持好紀律。(推薦完整閱讀：短線交易懶人包 - 兩分鐘學做當沖 - 掌握股票當沖技巧)

相信這兩篇的當沖實戰手則已經幫我們打好了底，做好準備了嗎？下一篇，我們將進入更實戰的領域，敬請期待。

若沒看過前一篇《實戰當沖全作戰指南 (一)：心法篇》，趕快好好認識當沖吧！

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