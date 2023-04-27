〈焦點股〉彰銀現金股利近4年新高 激勵股價盤中漲逾1%

彰化銀行 (2801-TW) 董事會敲定 2022 年盈餘分配案，每股擬配發 0.55 元現金股息、0.25 元股票股利，每股合計擬配發 0.8 元股利，其中現金股息創近 4 年來新高，帶動今日股價翻紅，盤中一度大漲逾 1%。

彰銀去 (2022) 年累計每股稅後純益 (EPS)1.04 元，26 日董事會拍板每股擬配發 0.8 元股利，盈餘配發率約 76%，創下 2012 年以來、近 12 年以來新高。

彰銀股利政策出爐後，帶動今 (27) 日股價翻紅，早盤以 17.6 元開出後，盤中一度站上 17.75 元高點、漲幅逾 1%，在金融股中相對亮眼，開盤一小時成交量約 8448 張。

回顧彰銀近 5 年股利政策，平均配發率約 65% 到 71% 區間，主要以現金股息搭配股票股利，彰銀去年稅後純益 109 億元、年增 24%，而與配息能力有關的「其他權益」虧損 43.7 億元，不過因不動產重估增資利益大於其他權益，因此不影響彰銀配息能力。

彰銀日前曾在法說會預告，今年股利政策不會縮水，在金融股的股利縮水潮中格外引人矚目，昨天敲定每股擬配發 0.8 元股利，現金股息創近 4 年新高，帶動今天股價走揚。