〈台股盤前〉大盤賣壓減緩但偏弱勢整理 留意個股首季財報

台股大盤 26 日收盤小漲 3.9 點 0.025%，收盤指數報 15374.63 點，成交值達 2156.02 億元，昨日尾盤的指數獲拉抬收紅，顯示市場賣壓減緩，但市場專家指出，大盤已跌破短期均線支撐，偏弱勢整理，要留意陸續出爐的企業財報及法說會釋出的展望。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股現在 5、10 日線及月線下彎，台股偏弱勢整理，投資人宜嚴控本身資金。

同時，證券分析師黃漢成說，台股資金由電子股流出，主力資金著墨在中小型及低位階個股穿梭，造成高周轉率走勢及格局，也形成大幅震盪，操作宜審慎。

今晨收盤的美股四大指數表現，美股道瓊指數下跌 228.96 點，或 0.68%，收 33,301.87 點。那斯達克指數上漲 55.19 點，或 0.47%，收 11,854.35 點。標普 500 指數下跌 15.64 點，或 0.38%，收 4,055.99 點。費城半導體指數上漲 16.71 點，或 0.57%，收 2,922.99 點。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.05%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.90%。

目前台股處於大盤表現不佳，個股自行發揮的狀態。但有值得留意的消息包括，日本車廠本田（Honda）宣布，已經與台積電 (2330-TW) 達成車載半導體供應的基本協議。目標 2025 年起，讓台積電生產的晶片搭載於本田的汽車上。

無線射頻 RFID 解決方案供應商韋僑 (6417)，投資 13 億元在於台中大里仁化工業區的新廠昨日落成啟用，產能有機會倍增。軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 公布數新財報，2023 年首季轉為小幅虧損，單季稅後虧損約 4557 萬元，每股虧損 0.22 元，是為 2019 年第二季以來首度出現虧損。

統一 (1216-TW) 旗下太子建設 (2511-TW) 拿下台中市「市 31」BOT 案，預計投資 9.2 億元興建超過 6000 坪的商場。

CCL 廠台光電 (2383-TW) 公布最新財報，2023 年第一季稅後純益 4.79 億元，季減 65.66%，年減 63.77%，每股純益 1.44 元，台光電指出，受到全世界景氣低迷的影響，客戶仍在庫存調整，AI server 相關材料出貨量持續攀升，估首季財報表現為今年的營運谷底。

