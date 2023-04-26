台股翻紅守住15300點 三大法人土洋對作小買4.28億元

美國第一共和銀行存款銳減，引發市場恐慌，美股周三全數下挫，台股今 (26) 日開低，權王台積電持續湧現賣壓，大盤一度失守 15300 點關卡，不過，傳產族群挺身而出，台塑四寶、汽車、造紙股受買盤青睞，帶動加權指數翻紅，終場小漲 3.9 點，收在 15374.63 點，三大法人呈現土洋對作，小買 4.28 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 53.51 億元，為連 8 賣；投信買超 3.24 億元；自營商轉為買方，買超 54.44 億元。三大法人合計買超 4.28 億元。

傳產族群今天扮演撐盤要角，台塑 (1301-TW) 及台塑化 (6505-TW) 股價上漲 1-2%，四寶均在盤上表現，此外，台泥 (1101-TW)、統一 (1216-TW) 等指標股也獲資金點火。上市汽車類股指數勁揚逾 2%，和泰車 (2207-TW)、中華 (2204-TW) 股價上漲逾 3%，裕隆 (2201-TW) 漲逾 1%，零組件股光隆精密 - KY(4581-TW)、車王電 (1533-TW) 強勢攻上漲停板。

造紙族群挾著碳權題材，今天再度躍居多頭指標，華紙 (1905-TW) 大漲逾 7%，永豐餘 (1907-TW) 也有 4% 的漲幅，此外，水泥、食品、紡織等傳產股也獲得多頭青睞。航運股為盤面弱勢族群，貨櫃三雄賣壓沉重，其中陽明 (2609-TW) 下挫 2%，裕民 (2606-TW)、亞航 (2630-TW)、華航 (2610-TW) 等均震盪走低。

觀察主要電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 今天持續遇壓，最低來到 491 元，終場收在 491.5 元，跌幅 1.31%；台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)、華碩 (2357-TW) 也遭空方調節；不過，大立光 (3008-TW) 反彈逾 2%，鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW) 等均走揚。