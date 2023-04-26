〈台股盤前〉觀望氛圍壓制多頭 收復季線要等電子股先表態

美股財報周登場，市場持續深陷觀望氛圍，在大型電子股多頭熄火，金融、傳產同步轉弱的壓力下，台股將持續陷入箱型震盪整理，短線先看電子權值股何時回神，才有機會帶領指數重回季線之上。

台股 25 日遭外資狙擊從股市提款 202 億元走人，大型電子權值股，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 股價終場翻黑坐收，重挫多頭氣勢，終場指數大跌 256 點收在 15370 點，上市櫃市場同步失守季線關卡。

不只電子股氣虛，先前挾碳權議題翻紅的造紙股則面臨漲多拉回壓力，多檔個股同步翻黑下挫，華紙 (1905-TW) 也在賣單調節下漲勢收斂，終場以平盤作收。

相較於電子、造紙股價疲弱，軍工股則是少數獲資金青睞的族群，寶一 (8222-TW) 攻上漲漲停關門，終場收在 59.4 元，成交量放大至 2.1 萬張；保勝光學 (6517-TW) 同樣以漲停，終場以 168 元作收，

法人指出，在觀望氛圍瀰漫下，25 日大盤在電子族群領軍下，拖累指數從 15600 點一路下挫，盤中隨著半導體、傳產及金融三大族群接連翻黑壓力下，指數低點下挫至 15353 點，部分漲多個股隨盤勢走弱淪為資金提款機。

法人表示，美股財報周讓市場陷入觀望氛圍，美股疲軟台股多頭也連帶遭壓制，目前市場預期，美國聯準會 5 月再度升息 1 碼 (0.25 個百分點) 機率大增，屆時恐將進一步壓抑股市多頭攻勢，短線如欲收復季線，得先看電子權值股何時擺脫跌勢落底反彈。



