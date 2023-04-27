半導體族群回神、金融傳產乏力 台股漲36點收15411點

美股周三漲跌互見，台股今 (27) 日小幅開低，隨著半導體族群回神反彈，帶動大盤翻紅並重返 15400 點之上，但金融、傳產族群欲振乏力，加權指數終場小漲 36.86 點或 0.24%，收在 15411.49 點，成交值 2023.78 億元。

櫃買指數終場上漲 1.04 點或 0.51%，收在 205.95 點，成交值 641.29 億元。上市櫃成交值合計 2665.07 億元，整體成交量能偏淡。

觀察主要電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 擺脫連跌的頹勢，今天股價翻紅小漲收在 493.5 元；聯發科 (2454-TW) 法說會登場前夕，吸引買盤進場押寶，股價反彈 2%；瑞昱 (2379-TW)、聯電 (2303-TW)、廣達 (2382-TW)、南亞科 (2408-TW) 等也獲得資金點火。

金融股今天欲振乏力，金控雙雄、玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW) 等普遍走低，不過，彰銀 (2801-TW) 每股擬配發 0.55 元現金股息、0.25 元股票股利，吸引買盤進駐，股價逆勢上漲近 1%，此外，永豐金 (2890-TW) 也守在盤上。

部分高價股持續反彈，亞德客 - KY(1590-TW) 強漲近 7%，收 1100 元，世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW) 勁揚超過 3%，創意 (3443-TW)、緯穎 (6669-TW)、嘉澤 (3533-TW)、保瑞(6472-TW) 等均表現不俗。不過，股王信驊 (5274-TW) 與股后大立光 (3008-TW) 均震盪收黑。

旅遊市場全面復甦，長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示，現在已無淡旺季之分，客運旺到怕位置不夠賣，長榮航今天應聲大漲逾 3%，華航 (2610-TW) 也有 1% 以上的漲幅；而貨櫃三雄仍有壓，其中陽明 (2609-TW) 下跌逾 1%。