〈台股盤中〉台積電走低造成半導體類股接單疑慮 大盤呈弱勢整理

台北股市今 (26) 日陷於沈重賣壓，尤其在台積電 (2330-TW) 股價跌破 500 元大關之後，引爆半導體族群相對接單的疑慮，但碳權及 ABF 概念股則相對強勢，市場專家指出，目前台股處於類股輪流下跌的走勢中，留意 2023 年首季財報及法說會的影響。

證券分析師指出，台股下跌今天有稍微穩住的跡象，下檔支撐在指數 15186 的前波低點或年線位置。

台股集中市場今天大盤以 15352.03 點開出，最高 15365.83 點，最低 15284.46 點，預估全場成交值爲 2186 億元。

今天台股盤中，聯發科 (2454-TW) 股價跌 2 元或 0.31%，鴻海 (2317-TW) 股價上漲 0.5 元 0.49%，另外，大立光 (3008-TW) 上漲 30 元 0.49%、玉晶光 (3406-TW) 平盤中。

ABF 載板類股盤中走勢弱，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 盤中全面上漲。欣興 2023 年第一季財報營收爲 265.66 億元，毛利率 20.56%，季減 15.34 個百分點，年減 11.75 個百分點，單季稅後純益 40.95 億元，季減 44.36%，年減 37.35%，每股純益 2.7 元。

貨櫃航運股包括長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 盤中股價走弱，股價都在平盤之下遊走。