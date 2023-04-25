〈台股盤後〉電金傳權值股全軍覆沒 大跌256點摜破季線

台股今 (25) 日電金傳產權值股全軍覆沒，指數開低走低，隨著賣壓出籠，大盤一路下殺，高價股淪為資金逃殺重災區，權王台積電 (2330-TW) 更失守 500 元大關，指數摜破季線，終場大跌 256.14 點，收在 15370.73 點，成交值 2679.43 億元。
觀察電子權值股表現，台積電開低走低、摜破 500 元大關，下跌 1.78%，收 498 元；聯發科 (2454-TW) 也重挫超過 3.8%，收 650 元；鴻海 (2317-TW) 表現相對有撐、小跌 0.48%，收 103 元。聯電 (2303-TW)、研華(2395-TW) 跌幅逾 2%，台達電 (2308-TW)、廣達(2382-TW)、大立光(3008-TW) 跌幅都超過 1%。
高價股成資金逃殺重災區，又以 IC 設計族群最慘烈，譜瑞 - KY(4966-TW)摜至跌停價，創意 (3443-TW)、鈺太重挫超過 7%，M31(6643-TW)、聯詠(3034-TW)、昇佳電子、瑞鼎、力旺(3529-TW)、愛普、祥碩、力智、世芯 - KY(3661-TW)、瑞昱(2379-TW) 等多檔個股，跌幅都超過 6%，股王信驊也下跌逾 2%，高價股僅剩八千金。
金融權值股表現同樣弱勢，開發金 (2883-TW)、富邦金(2881-TW) 下跌超過 1%，新光金、台新金、兆豐金跌幅都超過 0.5%。
法人指出，台股今日跌破季線，短線將進入修正，若不能盡快站上 15600 點，震盪整理時間將會拉長，甚至可能回測年線支撐。