〈台股盤中〉電子三雄腿軟、造紙補刀 指數殺百點跌破15500點失守季線

美股陷觀望情緒，台股今 (25) 日因電子三雄疲軟拖累，大盤以 15606.83 點開出後，指數一路下壓摜破 15600 點，包括半導體、造紙、生技、電機等淪為空方狙擊對象，指數低點一度下壓至 15496.18 點，失守季線關卡。

台積電 (2330-TW) 今天以 504 元開出後在賣單調節下，股價持續在平盤以下徘徊，權王臉綠也拖累大盤指數摜破季線關卡；聯電 (2303-TW) 今天以 49.6 元開出後股價也朝平盤以下游走，盤中股價持續在 49.2 元遊走。聯發科 (2454-TW) 跌勢較重，早盤以 678 元開出股價一路失守 670 元關卡，盤中跌幅 1.3%，股價在 666 元附近震盪。

晶圓雙雄臉綠，半導體族群也難逃資金提款壓力，來頡 (6799-TW) 盤中大跌逾 6%，創意 (3443-TW) 股價跌破季線、世芯 - KY(3661-TW)、新唐 (4919-TW)、祥碩 (5269-TW)、聯詠 (3034-TW)、光罩 (2338-TW) 等也是資金提款對象。

造紙族群挾碳權題材拉抬股價翻身，但今天則深陷漲多拉回壓力，永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 盤中大跌逾 3%，寶隆 (1906-TW)、正隆 (1904-TW)、士紙 (1903-TW) 也在賣壓調節下，拖累盤中股價翻黑，僅華紙 (1905-TW) 盤中逆勢大漲逾 4%，盤中股價一度站上 25 元波段高點。

電機族群中，寶一 (8222-TW) 盤中攻上漲停，股價暫時鎖在 59.4 元，時碩工業 (4566-TW) 盤中強漲逾 6%，駐龍 (4572-TW)、建德工業 (6606-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、氣立 (4555-TW) 盤中也各有 1% 以上漲幅。

橡膠族群的泰豐 (2102-TW) 盤中大長逾 3%，其他包括正新 (2105-TW)、厚生 (2107-TW)、華豐 (2109-TW)、建大 (2106-TW)、國際中橡 (2104-TW)、台橡 (2103-TW) 盤中股價也同步上揚。

台股目前盤中持續下殺超過百點，隨著時序邁入 5 月繳稅旺季，第 1 季漲多個股，先前靠題材面支撐標的可能成為資金獲利了結對象，短線留意電子權值股走勢，與漲多個股的拉回風險。