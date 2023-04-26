美擬砸110億美元 建造「國家半導體技術中心」

美國政府擬斥資 110 億美元 (3383 億台幣) 在美國各地成立國家級新組織「國家半導體技術中心」(NSTC)，用於研發，以增強美國經濟和國家安全。

美國商務部國家標準與技術研究院 (NIST) 週二 (25 日) 公布的文件，概述「國家半導體技術中心」(NSTC) 的發展願景和戰略。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，NSTC 將確保美國在下一代半導體技術方面處於領先地位，雖然《晶片法案》補貼措施將把半導體製造業帶回美國，但由 NSTC 領導的強大的研發生態系統將把半導體製藥業留在美國。

美國國會撥款建立的 NIST 計畫，涉及整個生態系統，包括無晶圓廠公司、研究機構、社區學院、州和地方政府、國家實驗室、代工廠、終端整合元件 (IDM) 製造商、設備、材料供應商、工會和投資人。

NIST 將支持和擴大美國在半導體研究、設計、工程和先進製造領域的領導地位 (圖：REUTERS/TPG)

NIST 將支持和擴大美國在半導體研究、設計、工程和先進製造領域的領導地位，並增強美國的競爭力。

美商務部將在週三為一個甄選委員會蒐集提名，該委員會將選定一個受托人委員會來設立該中心，同時獨立於商務部運行。

NSTC 具有三大目標，首先，擴大美國在半導體技術方面的領先地位。在美國設計、原型製作和試驗最新的半導體技術將為未來的應用和行業奠定基礎，並加強美國半導體製造生態系統。

第二，減少從設計構思到商業化的時間和成本。NSTC 將利用共享設施和專業知識來設計、原型製作、製造、封裝和擴展半導體及相關產品，為美國的創新者提供促進經濟和國家安全的關鍵能力。

第三，建立和維持半導體勞動力發展生態系統，NSTC 將作為一個協調機構和卓越中心，擴大包括科學家、工程師和技術人員在內的技術勞動力。NSTC 勞動力計畫將支持擴大半導體生態系統的招聘、培訓和再培訓。

負責標準和技術的商務部副部長兼 NIST 主任 Laurie E. Locascio 表示：「國家半導體技術中心旨在推動創新、加快新技術向市場轉移，將為美國半導體行業帶來長久技術領先優勢，並幫助培育能製造全球最先進設備優秀勞工。」

隨著財報季持續開跑，多項利空消息促使美股週二收低，費城半導體指數暴跌 101.23 點，或 3.37%，收 2,906.28 點。