台積電竹南封測廠工地傳火警 將協助包商釐清事發原因

圖為台積電晶圓十四B廠。(圖：取材自台積電官網)
圖為台積電晶圓十四B廠。(圖：取材自台積電官網)

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 竹南先進封測六廠工地今 (25) 日晚間傳出火警，對此，台積電表示，狀況已於晚間 9 時 10 分排除，現場無人員受傷或受困，後續將協助承包商釐清事發原因。

台積電表示，先進封測六廠工地晚間出現濃煙，消防車於第一時間到場處理，現場無人員受傷或受困，消防人員及工地安全團隊，已針對事故啟動調查。

苗栗消防局晚間 7 點 33 分接獲通報，竹南鎮台積電六廠工地發生火災，排查後無人受困，經布置水線搶救後，於晚間 9 點左右撲滅火勢。
 

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+31.43%

$13,143

原投組報酬率

+21.98%

$12,198

投組標的成分

  • 40%

    立積

    4968

  • 20%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    寶一

    8222

  • 10%

    偉訓

    3032

  • 10%

    貝萊德歐洲靈活股票基金 A2-USD

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon