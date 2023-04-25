台積電竹南封測廠工地傳火警 將協助包商釐清事發原因

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 竹南先進封測六廠工地今 (25) 日晚間傳出火警，對此，台積電表示，狀況已於晚間 9 時 10 分排除，現場無人員受傷或受困，後續將協助承包商釐清事發原因。

台積電表示，先進封測六廠工地晚間出現濃煙，消防車於第一時間到場處理，現場無人員受傷或受困，消防人員及工地安全團隊，已針對事故啟動調查。

苗栗消防局晚間 7 點 33 分接獲通報，竹南鎮台積電六廠工地發生火災，排查後無人受困，經布置水線搶救後，於晚間 9 點左右撲滅火勢。

