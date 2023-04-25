〈車市〉和泰車「無里程焦慮電動車」來了！配額已獲訂逾6成

和泰車 (2207-TW) 今 (25) 日發表「無里程焦慮的電動車」TOYOTA PRIUS PHEV，強打具都市純電、長程油電備援的特點，和泰車總經理蘇純興表示，今 (2023) 年配額 800 台，已預接單達 500 台，預料銷量將上看 1000 台；而目前和泰車銷售新能源車款占比已達 24%，隨著電動車發展趨勢，預料今年將挑戰 30%。

和泰車全新發表 TOYOTA PRIUS PHEV。(鉅亨網記者王莞甯攝)

TOYOTA PRIUS PHEV 旗艦版建議售價 129.5 萬元、鉑金版為 137.5 萬元，和泰車說明，TOYOTA 因地制宜提供全球顧客最適合的電動化車輛，在所有的電動化車款中， PHEV 複合式電動車除了是減碳效果最佳，也是相當適合台灣用車環境的電動車。

蘇純興指出，全新 PRIUS PHEV 純電里程最長達 97 公里，行駛可滿足國人平均每次行駛所需里程約 41 公里，且使用家用插座即可充電，並搭載油電備援系統，可以說是一台讓車主沒有里程焦慮的電動車。

PRIUS PHEV 全新設計的動力電池系統，電池容量達 13.6kWh，並搭載高效率的動能回收系統，使純電里程最長可達 97 公里，使用家用 110V/220V 插座也可充電，而即便是長途駕駛時可利用油電系統備援，不須為充電而耽擱旅程。

此外，PRIUS PHEV 標配 Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統，包括實用的 ACC 主動式車距維持動速系統 (全速域 / Stop & Go)、PCS 預警式防護系統、LTA 車道循跡輔助、RSA 速限辨識輔助等，並升級搭載 8 具 SRS 氣囊，新增前座中央防碰撞 SRS 氣囊。