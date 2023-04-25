〈車市〉和泰車「無里程焦慮電動車」來了！配額已獲訂逾6成

和泰車總經理蘇純興。(鉅亨網記者王莞甯攝)
和泰車總經理蘇純興。(鉅亨網記者王莞甯攝)

和泰車 (2207-TW) 今 (25) 日發表「無里程焦慮的電動車」TOYOTA PRIUS PHEV，強打具都市純電、長程油電備援的特點，和泰車總經理蘇純興表示，今 (2023) 年配額 800 台，已預接單達 500 台，預料銷量將上看 1000 台；而目前和泰車銷售新能源車款占比已達 24%，隨著電動車發展趨勢，預料今年將挑戰 30%。

和泰車全新發表 TOYOTA PRIUS PHEV。(鉅亨網記者王莞甯攝)
和泰車全新發表 TOYOTA PRIUS PHEV。(鉅亨網記者王莞甯攝)

TOYOTA PRIUS PHEV 旗艦版建議售價 129.5 萬元、鉑金版為 137.5 萬元，和泰車說明，TOYOTA 因地制宜提供全球顧客最適合的電動化車輛，在所有的電動化車款中， PHEV 複合式電動車除了是減碳效果最佳，也是相當適合台灣用車環境的電動車。

蘇純興指出，全新 PRIUS PHEV 純電里程最長達 97 公里，行駛可滿足國人平均每次行駛所需里程約 41 公里，且使用家用插座即可充電，並搭載油電備援系統，可以說是一台讓車主沒有里程焦慮的電動車。

PRIUS PHEV 全新設計的動力電池系統，電池容量達 13.6kWh，並搭載高效率的動能回收系統，使純電里程最長可達 97 公里，使用家用 110V/220V 插座也可充電，而即便是長途駕駛時可利用油電系統備援，不須為充電而耽擱旅程。

此外，PRIUS PHEV 標配 Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統，包括實用的 ACC 主動式車距維持動速系統 (全速域 / Stop & Go)、PCS 預警式防護系統、LTA 車道循跡輔助、RSA 速限辨識輔助等，並升級搭載 8 具 SRS 氣囊，新增前座中央防碰撞 SRS 氣囊。

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