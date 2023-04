穆迪調降11家金融機構信評、Bed Bath & Beyond申請破產！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 07 分)

■ 道瓊指數:下跌 -100 點,跌幅 -0.29% 至 33850。

■ 那斯達克 100 指數:下跌 -47.25,跌幅 -0.36% 至 13043.25。

■ 標普 500 指數:下跌 -14,跌幅 -0.34% 至 4142.75。

【今日總經數據】南韓總統訪美、美國達拉斯聯儲製造業 PMI。

■ 延伸閱讀推薦:

今年 5 月所得稅,來看財政部圖文教你「特別扣除額」如何幫你節稅!

二、美股盤前關注重點

1. 智利鋰礦收歸國有:隨著電動車的發展趨勢,對鋰的需求越來越大,上週四全球全球鋰礦生產第二大的智利,宣布將鋰礦收歸國有,以促進其經濟發展及保護環境。消息公布後,上週五該國兩大巨頭 Sociedad Quimica Y Minera (SQM.US) 和 Albemarle (ALB.US) 紛紛大跌。Albemarle 大跌 - 10% 至 173.75,SQM 大跌 - 18.57% 至 63.44;SQM 和 Albemarle 主要為特斯拉和南韓電池公司 LG Energy Solution 供應商。

小知識:全球最大鋰礦在智利,佔比 55.5%、第二大為澳洲,佔比 18.1%,第三名為阿根廷,佔比 11%。。

■ 延伸閱讀推薦:

美股下單教學:善用觸價單、長效單,不熬夜也能輕鬆買!

2. 寶僑 Q3 季報營收、EPS 雙雙優於預期,留意銷量持續下滑:寶僑 (PG.US) 上週五公布第三季季報,季度營收達 201 億美元,較去年同期上升 4%,EPS 達 1.37 美元,也較去年同期增長 3%,雙雙優於預期。需要特別留意的是其銷售量年減 3%,為連續第 4 季下滑,但由於價格上漲帶動營收增漲 10%,因而 Q1 營收仍優於預期,上週五寶僑上漲 3.46% 至 156.07 美元。

3. 穆迪下調 11 家美國地區性銀行信評:繼 3 月初美國地區性中小銀行倒閉後,穆迪針對美國金融機構再進行進一步檢查,其中有 6 家美國銀行,在 3 月份就被穆迪列入審查名單,包含 Comerica Inc.、First Republic Bank、Intrust Financial Corporation、UMB Financial Corp、Western Alliance Bancorp 和 Zions Bancorporation,這 6 家在審查中皆未達標準,皆被降評。

4. Bed Bath & Beyond 週日申請破產:Bed Bath & Beyond (BBBY.US) 繼上個月公司宣布將出售價值 3 億美元的股票,並警告表示若資金得不到保障將不得不申請破產。目前已於周日申請破產保護。公司表示 360 Bed Bath & Beyond 門店及其 120 家 buybuy BABY 商店和網站將暫時保持營運,在其破產申請中,其債務為 52 億美元,但資產僅 44 億美元,在週日獲得 2.4 億美元的融資已協助其有足夠長的時間來關閉其商店及結束其業務。

5. 可口可樂 2023 財年 Q1 季報:可口可樂 (KO.US) 將於今晚盤前發布第一季季報,目前市場對於此次可口可樂的季度收入預估為 10.79B (YOY +2.8%),EPS 預估為 0.64 美元 (YOY 持平) 。(推薦閱讀:每日更新美股盤前快訊)

推薦延伸閱讀:

1. 2023 現金殖利率前三十強有哪些?7 年以上連增清單?

2. 股東會紀念品怎麼領?零股也能領、最晚何時買進?

3. 分享智能下單 APP:庫存股五力圖分析、獨家評析系