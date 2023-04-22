〈美股盤後〉台積電ADR暴跌拖累費半 道瓊結束連四周漲勢

華爾街消化財報和新一批經濟數據，美股主指週五 (20 日) 多收高，不過台積電 ADR 領跌之下，費半收黑超 0.8%。

一週來看，三大指數週線吞黑，那指錄得約 0.4% 的單週跌幅，標普週跌 0.1%，道瓊週跌 0.23%，經歷六週來最差一週，終結連續四週升勢。

數據方面，標準普爾 (S&P Global) 公布的服務業採購經理人指數 (PMI) 小幅上升至 53.7，觸及 12 個月高點，而製造業 PMI 從 49.2 上升至 50.4，創下 6 個月新高，該報告凸顯美國製造業和服務業的活動皆出現穩步增長，釋出通膨升溫警報。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議將於 5 月 3 到 4 日召開，本週多位聯準會官員表態支持下月升息 1 碼。聯準理事庫克 (Lisa Cook) 週五稱，若數據顯示美國經濟依舊強勁，聯準會恐將持續升息。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具週五顯示，市場預計 5 月升息 1 碼的可能性高達 88%。

美國財長葉倫週五主持金融穩定監督委員會會議 (FSOC) 後宣布，將建立新框架及修訂指引，以便在金融風暴期間，更迅速針對非銀行金融企業，並採取監管行動。

美股週五 (21 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，非必需消費品、必需消費品和醫療漲幅位居前三，材料、能源和金融領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.03%；Meta (META-US) 下跌 0.084%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.98%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.11%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.12%。

道瓊成分股逾半收紅。寶僑 (PG-US) 上漲 3.46%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.53%；Merck (MRK-US) 上漲 1.05%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.81%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.49%。

費半成分股普遍走弱。美光 (MU-US) 跌 0.54%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.055%；AMD (AMD-US) 下跌 1.86%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.81%；德儀 (TXN-US) 漲 0.23%；高通 (QCOM-US) 跌 0.74%。

台股 ADR 多收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.39%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.68%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 4.39% 至每股 85.37 美元，換算價 522.72 元，折溢價率達 2.29%。外媒報導，全球晶圓代工龍頭台積電最新財報證實半導體業將迎來嚴峻前景，而獲利疲軟的背景下，將使台積電與美國之間的投資談判更具壓力。

智利兩大鋰礦商 SQM (SQM-US) 和 Albemarle(ALB-US) 週五分別重挫 18.57% 和 10%。隨著全球電動車產業對鋰礦的需求大增，全球第二大鋰礦生產國的智利週五決定將該產業收歸國有，增加對關鍵礦產的掌控。

Lyft (LYFT-US) 狂升 6.10% 至每股 10.44 美元。《華爾街日報》報導，Lyft 裁員將影響 Lyft 至少 1200 名員工，佔公司共約 4000 名員工當中的 30%，對此 Lyft 發言人拒絕置評。

Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.11% 至每股 105.41 美元。由於 Alphabet 子公司 Google 認為經濟放緩，Google 佔地 80 英畝的聖荷西 (San Jose) 大型園區計畫被擱置。

美電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 走高 3.03% 至每股 106.96 美元。亞馬遜近期竭力裁員、減少開支，旗下的生鮮有機超市 Whole Foods 週四亦傳出組織重整計畫，將裁減數百個後勤職缺。

美國日用品生產商寶僑 (PG-US) 走強 3.46% 至每股 156.07 美元。因商品售價調升因應需求下降，寶僑第三財季淨營收達 200.7 億美元，優於預期，每股純益達 1.37 美元，同樣超過預期。排除收購和資產剝離的影響，全球調整後的運營銷售額增長率為 7%。

關鍵數據

美國 4 月製造業 PMI 報 50.4，預期 49，前值 49.2

美國 4 月服務業 PMI 報 53.7，預期 51.5，前值 52.6

美國 4 月綜合 PMI 報 53.5，預期 52.8，前值 52.3

華爾街分析

截至週四的 FactSet 數據顯示，本財報季到目前為止，標普成份股已公布業績的公司，約有 77% 的企業獲利超出預期。

GLOBALT Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 稱：「從不同公司，甚至是同一個產業的企業報告中，我們得到很多混合訊號，恐怕還得再等一兩季，才能真正以某種方式獲得確定的訊息。」

Raymond James 股票投資組合和技術策略董事總經理 Mike Gibbs 寫道：「如果經濟狀況持續下去，聯準會可能更大膽地緊縮貨幣政策，超過當前市場預期，而這將對股市不利。」

Gibbs 研判：「如果經濟狀況惡化，聯準會將放鬆貨幣政策，但經濟波動也可能與市場波動相對應，這些因素導致目前股市處於區間震盪狀態。」

由於聯準會將進入噤聲期，下週市場焦點將轉向大型科技公司的財報，包括亞馬遜、Alphabet 和 Meta 都將發布最新財報。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主