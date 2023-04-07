Google前執行長反對暫停AI研究 稱這只會讓中國獲益

Google(GOOGL-US) 前執行長 Eric Schmidt 表示，暫停人工智慧開發只會讓中國的競爭對手取得優勢。此前，有 1000 多名研究人員簽署公開信，對人工智慧研究過快會引發的後果發出警告。

Schmidt 本周接受媒體採訪時稱，業界對人工智慧的研究速度存在顧慮可以理解，但科技公司應當共同制定標準，來緩解這些擔憂。

過去一周，Future of Life Institute 發表的這封公開信上，獲得 1000 多名研究人員簽名，其中包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)。他們呼籲暫停 AI 研究「至少 6 個月」，並警告稱，如果得不到妥善治理，這將對社會造成「潛在災難性影響」。

公開信中指出，「最近幾個月，人工智慧實驗室的競爭失控，爭相開發和部署更強大的數位思維，沒有人—即使是締造者，都無法理解、預測或進行可靠的控制。」

但 Schmidt 表達反對意見，他認為，暫停 6 個月只會讓中國受益。他說：「我贊成的是，大家盡快聚在一起，討論設立合適的護欄。」

Schmidt 表示，西方需要在科技方面，與中國進行更激烈的競爭，他認為這一擔憂可能被低估了。

Schmidt 表示，他不贊成美國、英國和澳洲最近對 TikTok 實施的禁令，但西方政府需要採取更快行動，跟上中國的研發步伐。

他說：「中國非常聰明，他們知道自己在做什麼。我們需要一起行動起來。」