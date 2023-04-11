南韓處罰Google 421億韓元 稱其以不公平手段排擠競爭對手

南韓反壟斷監管機構周二 (11 日) 表示，已對 Alphabet Inc(GOOGL-US) 旗下的 Google 處以 421 億韓元 (3188 萬美元) 的罰款，原因是公司實施了不公平的手段，來鞏固其在南韓手機遊戲的主導地位。

南韓公平貿易委員會 (KFTC) 表示，在 2016 年 6 月至 2018 年 4 月期間，Google 要求包括 NCSoft Corp. 和 Netmarble Corp. 在內的一些南韓遊戲公司，以及部分較小的公司和中國手機遊戲製造商，在 Google Play 上獨家發布其遊戲，以換取 Google 在海外推廣他們的遊戲，並提供進一步的支持。

KFTC 認為，這是 Google 在海外遊戲市場成功擴張的關鍵，這一做法打擊了本地應用程式平台 One Store 的發展，One Store 是南韓三大行動經營商及 Naver 於 2016 年共同推出的平台。

Google 表示將審查 KFTC 的最終決定，以評估下一步行動方案。Google 發言人強調，公司做法並沒有違反法律，並補充說這是一個開放平台，讓開發者可以控制他們如何推廣他們的應用程式。

Google 強調，公司為開發者的成功進行了大量投資，無法同意 KFTC 的結論。

KFTC 表示，針對這家美國科技巨頭的處罰，是政府為確保公平市場所做努力的一部分。

他們認為，Google 從 2016 年 6 月 開始在南韓提供有條件優惠，並一直持續到 2018 年 4 月。相關活動阻礙了 One Store 平台吸引新遊戲的能力，導致銷售額下降，同時將 Google 的收入提高大約 1.8 兆韓元。

面對全球愈來愈多的反競爭行為指控，Google 辯稱，與蘋果公司 (AAPL-US) 不同，他們不會阻止其他應用商店在其平台上競爭。 Google 表示，公司將用戶指向 Play 商店，因為這是可以提供最佳安全和監督的地方。