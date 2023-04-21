葉倫：尋求美中「健康競爭」 對中政策國安優先於經濟

美國財政部長葉倫周四 (20 日) 針對美中關係發表上任以來重大演說，她呼籲美中兩國建立「建設性和公平」的經濟關係，朝「健康競爭」發展，同時強調美國將優先保護國家安全利益，而且會反擊中國主導外國競爭對手的行為。

華爾街日報 (WSJ) 報導，葉倫在演說中列出美中關係的三個目標，分別是：保護人權和國家安全，建立健康的經濟關係，以及在重大的全球問題上相互合作。

葉倫表示，美國仍將是具主導地位的經濟大國，在部分領域限制與中國的往來，但美國不會試圖阻止中國經濟發展，而是應該與中國保持許多貿易和科學往來。

她在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院演說中說：「美國將在切身利益受到威脅時，維護自己的利益。但我們並未尋求與美中經濟脫鉤。完全隔絕兩國經濟，對彼此都會是災難性的後果。」

對葉倫和拜登來說，如何在捍衛國家安全和鼓勵經濟成長之間取得平衡至為關鍵。美中關係近年高度緊張，在高空氣球偵查、台海議題、俄烏戰爭方面彼此衝突，產業政策上，美國施加愈來愈多出口禁令，中國則是大舉補貼本土企業。

葉倫今年稍早原定訪問中國，但因為間諜氣球事件而延後。路透報導，葉倫周四表示仍有意「在適當時間」訪問北京，以「負責任」的維繫關係。不過美國財政部並未進一步說明出訪時間點。

葉倫表示，美中關係非零和賽局，希望尋求健康、公平的競爭。(圖: Shutterstock)

她說：「美中關係顯然處在緊張的時刻。我的目標很清楚、坦率，就是消除噪音，依據清楚的事實討論這個重要的關係。」

中國駐美使館發言人周四表示，美中之間健康而穩定的關係，符合兩國人民的根本利益。

「健康」競爭

葉倫表示，拜登政府無意進行「贏者全拿」的競爭，而是希望與中國「健康競爭」。

她說，「依照國際規則成長的中國，對美國和全世界都有利。兩國可以從健康競爭中受益。但所謂健康的經濟競爭指的是雙方都能受益。只有公平競爭，才會長久。」

葉倫也呼籲美中並在一些全球議題上合作，例如氣候變遷、債務問題、總經情勢穩定等。她還嚴詞批評，中國是窮國債務重整的「障礙」。

針對俄烏戰爭，她抨擊中國與俄國「沒有限制」的合作關係，認為中國對推動結束俄烏戰爭「不認真的態度，是令人擔憂的現象」。她呼籲中國等其他國家，不要提供俄羅斯實際支持或協助規避制裁，否則將面臨嚴重後果。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS) 的中國專家 Scott Kennedy 說，葉倫為拜登政府對中政策做了有史以來最全面的闡述，讓瀰漫在美中之間的「宿命論」和「大國競爭」意識有所轉變。

Kennedy 說：「這並非是要回到以前的無條件參與 (unconditional engagement) 政策。這展現了美國在捍衛國家安全和人權方面非常強硬，不怕引起對方不快。」

拜登政府一方面試圖穩定美中關係，另一方面則鼓勵盟友降低在經濟上依賴中國的程度。消息人士透露，繼去年 10 月對晶片生產設備動用出口禁令後，白宮計劃下個月發布行政命令，限制美企對中國的投資，涉及晶片、人工智慧 (AI) 和量子投資等經濟關鍵領域。

此外，據悉中國國家主席習近平去年 11 月曾要求拜登移除出口管制，但並未如願。

葉倫周四強調，美國對中國的行動都是出於國安考量，不是為了取得經濟競爭優勢。她說，雖然一些政策可能帶來經濟影響，但都和國安疑慮有關，美國不會在這些疑慮上讓步，就算中國強迫美國在國安和經濟利益之間權衡，也不會改變這一點。