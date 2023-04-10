法總統馬克宏：歐洲應戰略自主 避免捲入美中對抗

法國總統馬克宏周日（9 日）表示，歐洲要避免捲入美中兩大國在台灣問題上的對抗，並強調歐洲應該要「戰略自主」（strategic autonomy），不跟隨美國。

馬克宏結束訪中行程在總統專機上接受政治新聞網站 Politico 訪問時說，歐洲應該減少對美國的依賴，並避免捲入美中兩大國在台灣問題上的對抗。馬克宏並重提他的歐洲「戰略自主」主張，目的就是讓歐盟成為「第三大強權」，而法國是主角。

馬克宏在從北京飛往廣州的總統專機上告訴媒體，歐洲的重大危機，就是「捲入別人的危機，這會讓我們無法戰略自主」。

陪同馬克宏出訪人士說，馬克宏與中共總書記習近平深入討論台灣問題，且相較於美國，馬克宏的立場似乎較傾向於和解，甚至比歐盟更傾向於調停。

在場人士透露，上周四習近平在與馬克宏和歐盟執委會馮德萊恩舉行三方會談時，只有在兩個問題脫稿——烏克蘭和台灣。該人士說，習近平顯然對被追究烏克蘭衝突的責任感到惱火，明顯對美國感到憤怒，對蔡英文總統「過境」美國感到不滿。

習近平和中共都支持馬克宏的「戰略自主」概念，中國政府官員在與歐洲國家打交道時，也不斷提到這個概念。中共領導人深信「東升西降」是天下大勢，東方文明將取代西方文明，而美歐關係弱化會加速這個趨勢。

馬克宏專機起飛返法幾小時後，中國解放軍就在台灣周邊發動大規模軍演，報復蔡英文訪美，並拜會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。知情人士透露，馬克宏很高興北京至少等到他飛離中國領空後才舉行環台軍演。

身為聯合國安理會五個常任理事國之一和歐盟唯一擁有核武的國家，法國在軍事上處於得天獨厚的地位。 然而，法國在協助烏軍抗俄方面的作為，卻遠不如許多國家。

龍洲經訊地緣政治分析師謝艷梅說：「歐洲更願意接受一個中國成為區域霸權的世界，有些歐洲領袖甚至認為這樣的世界秩序可能對歐洲更有利。」