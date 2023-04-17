葉倫：美國祭出經濟制裁 可能危及美元霸權地位

美國財政部長葉倫週日 (16 日) 警告，美國對俄羅斯和其他國家實施的經濟制裁，恐怕會危及美元霸權地位。

葉倫表示：「當我們使用美元相關的金融制裁時，存在一種風險，隨著時間推移，美元霸權可能遭受破壞。」

葉倫指出，制裁的確會讓中國、俄羅斯和伊朗產生尋找替代方案的想法。不過，她也表示，美元之所以會被用作全球性貨幣，也是因為其他國家不容易找到具有相同屬性的替代品。

葉倫說道，美國健全的資本市場和法治，對於一種被用於全球交易的貨幣來說至關重要。目前來看，還沒見到任何其他國家擁有這些，能夠使其貨幣像美元這樣在全世界流通。

他也表示，制裁是一種「極其重要的工具」，尤其是在美國及其盟友作為「夥伴聯盟共同實行時」更是如此。

在被問及是否有可能使用俄羅斯被凍結的資產，來重建飽受戰爭蹂躪的烏克蘭時，葉倫回應表示，俄羅斯的確應該為其造成的損失付出代價，但美國對俄羅斯被凍結資產的處理有法律限制，美國也正與夥伴討論未來可能事項。

Fireside Investments 執行長 Pierre Lassonde 先前也曾表示，如今全球去美元化步伐持續加速，隨著俄烏戰爭爆發後西方國家制裁限制俄羅斯進入以美元為主導的全球金融體系，這種「美元武器化」的行為，可能會進一步刺激美元替代方案的需求。Lassonde 表示，他認為在未來 5 年內就會看到國際貨幣體系更加分散，不利於美元長期發展。