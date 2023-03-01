美國商會調查：近半數在中美企認為 今年美中關係將持續惡化

美國商會一項調查顯示，在中國的美國企業過去一年態度明顯悲觀，除了因為清零政策打擊獲利之外，將近半數受訪企業認為今年美中關係將持續惡化，進而為商業前景帶來挑戰，迫使越來越多企業重新思考他們在中國的定位。

根據美國商會 (American Chamber of Commerce) 調查，319 家在中國的美國企業中，超過一半表示 2022 年不會獲利，甚至有 22% 預料將出現虧損，調查結果至少為 2019 年以來最糟，有三分之二的公司將原因歸咎於反覆封控和其他清零限制措施。

商會主席 Colm Rafferty 表示：「雖然美中貿易在疫情期間持續成長，但雙邊關係已越來越複雜，尤其去年特別具有挑戰性。」

相較於往年，美國企業對中國前景的看法也更消極。調查顯示，有三分之一的受訪企業對中國市場和經濟復甦前景抱持悲觀態度，且約 46% 的受訪者認為，美中關係將在今年持續惡化，高於一年前的 24%。

受訪者認為，美中緊張加劇是企業面臨到最重要的商業挑戰，尤其是在科技和研發領域，因為兩國在半導體方面的衝突依舊未解。

對未來的悲觀情緒，也反映在企業高層對中國的投資意願，將中國列為新投資目的地前三名的人數急劇下滑，且近半數企業沒有計劃進行新的投資，另有 9% 的公司打算削減投資。

即使許多公司表示沒有計劃把供應鏈轉出中國，但調查顯示，有 12% 的企業已把商品製造或採購遷至海外，另有 12% 的公司正在考慮，兩項數據幾乎是一年前的兩倍。

不過，上述調查是在去年 10 月和 11 月中旬進行，在那之後，中國政府已陸續放寬甚至取消清零政策，這可能有助於改善美國和中國企業前景。