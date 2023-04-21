〈紐約匯市〉 美經濟數據疲軟支持衰退論據 DXY走軟

因疲軟的經濟數據強化了美國走向經濟衰退的論點，並支持市場對聯準會 (Fed) 下月升息後於 6 月暫停升息的看法，美元指數周四 (20 日) 小幅下跌，在一個月低點附近盤整。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.16%，至 101.80。繼去年勁揚逾 8% 後，DXY 今年迄今已跌約 1.6%。

美國上周初領失業金人數略微增加，且費城 Fed 製造業指數顯示，4 月工廠活動跌至近三年來最低水平，美國 3 月成屋銷售也進一步下滑。

儘管如此，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為未來仍有進一步升息空間，這番言論幫助美元止住貶勢，但也表示，Fed 距離結束緊縮旅程又更近了。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 日前才表示，美國通膨仍處在「會造成問題」的水平，呼籲央行必須採取行動降低通膨。

瑞士信貸總經策略師 Alvise Marino 稱：「Fed 的言論意味著他們希望在更長一短時間內讓利率維持在高水平，不過從數據來看，我們可能會看到美元失去來自利率的支撐，市場對 Fed 將在今年降息的看法相當積極。」

富國銀行策略師 Erik F. Nelson 認為，美國明顯正步入經濟衰退，這對美元不利，一旦美國帶領全球走向衰退，將難以看到對美元的龐大需求。

利率期貨顯示，交易員認為 Fed 下月升息 1 碼的機率目前已逼近 90%，6 月暫停升息的機率約 69%。

美元兌日元下跌 0.3% 至 134.17 日元，兌瑞郎則貶逾 0.5% 至 0.8924 瑞郎。

歐元微升 0.11% 至 1.0968 美元，距離上周觸及的一年高點不遠，英鎊幾乎持平，報 1.2438 美元。

歐洲央行 (ECB) 會議記錄顯示，大多數央行成員支持在 3 月升息兩碼的決定，且部分官員認為通膨仍存在上行風險，除非情況明顯惡化，否則金融市場的緊張局勢不太可能改變委員會對通膨前景的評估。

市場預期，ECB 下月初將連續七度升息，為歐元提供支持，目前 ECB 決策官員傾向升息 1 碼，但也不排除以更大幅度升息。

澳幣和紐元走勢分歧，澳幣升逾 0.4% 至 0.6743 美元，紐元則貶 0.4% 至 0.6175 美元，且盤中一度觸及一個月低點。

截至台灣時間周五 (21 日) 約 6:00 價格: