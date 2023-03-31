世銀估東亞今年GDP成長5.1% 警告美中脫鉤傷害經濟

世界銀行 (World Bank) 周五 (31 日) 上修東亞及太平洋開發中經濟體今年經濟成長率，理由是中國重新開放且經濟回春。世銀並警告，美中緊張衍生的貿易限制和技術脫鉤將傷害知識和創新，並對整個亞洲的經濟成長構成長期威脅。

根據世銀最新發布的報告，東亞及太平洋 (EAP) 開發中經濟體今年的國內生產毛額 (GDP) 將成長 5.1%，從去年 10 月預測的 4.6% 上修，而且與去年的 3.5% 成長率相比大有進展。

中國今年 GDP 預估成長 5.1%，而非六個月前預測的 4.5%，更從去年的 3% 大幅上升。

EAP 包括越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、蒙古，以及斐濟、萬那杜和帛琉等島嶼國家。

若不計中國，EAP 開發中經濟體今年 GDP 預估成長 4.9%，從去年的 5.8% 大幅降溫，原因是部分國家的通膨和家庭負債均高，抑制民生消費。

世銀 EAP 副總裁 Manuel Ferro 說：「此區大部分主要經濟體，都已經度過疫情艱難時期，但現在必須想辦法適應已經改變的全球情勢。為了重拾動能，各經濟體還需要提升創新、生產力，並為更環保的復甦奠定基礎。」

世銀認為，東亞最迫切的威脅是美中日漸加深的歧異，特別要注意兩大強權對科技流動與合作加諸限制，將阻礙全球知識散布的管道。

該組織建議東亞國家改變自己的政策，以促進經濟成長，並且參與美中都加入的跨國協議，不要加入只有某一方的貿易組織。