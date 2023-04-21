Google整合旗下兩大AI研究團隊 以加速開發進程

人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 的推出，在科技業掀起一場火熱的 AI 競賽，Google 周四 (20 日) 宣布整合旗下兩大 AI 研究團隊 Brain 和 DeepMind，以便集中資源，加速 AI 應用的研發進展。

Deepmind 是一家英國 AI 公司，在 2014 年被 Google 以 5 億美元收購，後者的研發成果包含能預測蛋白質結構的 AlphaFold，以及打敗頂尖棋手的 AI 圍棋軟體 AlphaGo。

Brain 是 Google Research 旗下負責開發機器學習和 AI 基礎設施的專案團隊。Google Research 長期深耕「Transformer」神經網路技術，這是構建大型語言模型的關鍵，近期討論度極高的聊天機器人 ChatGPT 和 Google 的 Bard，都要仰賴這項技術。

Google 執行長皮查伊（Sundar Pichai ）表示：「把所有人才整合成一個團隊，並以 Google 的運算資源作為後盾，將大幅加快我們在 AI 方面的研究成果。」

兩者合併後名為「Google Deepmind」，由原 Deepmind 執行長 Demis Hassabis 領導。

兩位知情人士透露，作為重組計畫的一部分，長期帶領 Google AI 研究作業的主管 Jeff Dean 將退出管理層，轉為擔任 Google 首席科學家，和 Google Research 與 DeepMind 共同開發功能更強大的 AI 系統。他將直接向執行長 Pichai 匯報。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周四收盤上漲 1.07%，收報 105.29 美元。