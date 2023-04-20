谷歌傳將引進生成式AI技術來創建廣告

隨著近期 ChatGPT 引發的 AI 概念風潮，生成式 AI 技術也引發熱議，有文件顯示，谷歌 (GOOGL-US) 計劃在未來幾個月內將生成式 AI 技術引進廣告業務，來製作更加新穎的廣告內容。

內部文件顯示，谷歌計畫在未來幾個月將生成式 AI 技術帶入廣告業務，廣告商可以提供與特定圖像、影片、文案等內容，然後 AI 將混合這些素材，根據目標受眾以及銷售目標來生成廣告。

知情人士說，谷歌在文件中表示，生成式 AI 正開啟一個充滿創意的世界」，將基於真人製作的行銷素材，通過 AI 技術創建出新穎的廣告。

目前，谷歌已在旗下廣告業務中使用了 AI 技術，但只產出簡單的訊息彈出以鼓勵用戶購買產品。而最新的生成式 AI 帶入，將意味著能夠製作更複雜更精細的廣告行銷活動。

知情人士表示，民眾可能會擔憂 AI 工具可能會傳遞錯誤訊息，因為 AI 聊天機器人生成的文本很可能將過度自信地陳述錯誤事實。

谷歌表示，計劃在未來幾個月推出新的生成式 AI 功能時，將確實安裝堅固的防護以防止此類錯誤發生。。

谷歌在上個月推出了聊天機器人 Bard，試圖挑戰微 OpenAI 研發的 ChatGPT。近期該公司也廣泛將生成式 AI 整合進旗下廣泛使用的應用程式，例如 Google Workspace、Google Docs 和 Gmail 等。