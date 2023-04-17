〈焦點股〉SpaceX星艦將升空 低軌衛星概念股起飛

馬斯克 (Elon Musk) 的太空科技公司 SpaceX 今 (17) 日將發射星艦，台廠相關供應鏈股價同步起飛，昇貿 (3305-TW) 直奔漲停板，昇達科 (3491-TW)、公準 (3178-TW)、金寶 (2312-TW)、康舒 (6282-TW) 等低軌衛星概念股漲勢都相當強勁。

SpaceX 14 日獲得美國聯邦航空總署 (FAA) 批准，可於當地時間 4 月 17 日上午 7 點在德州博卡奇卡 (Boca Chica) 的星際基地 (Starbase) 發射下一代太空運載火箭「星艦」(Starship)，對於這家以把人類送上月球為目標的公司來說，可謂一大里程碑。

低軌衛星概念股今天人氣強強滾，其中，昇貿獲得買盤青睞，股價一舉攻上漲停 53 元，站上年線，創近 8 個月新高。昇達科一度勁揚超過 6%，最高攻抵 188 元，站上 5 日線；康舒漲幅放大至 7%，站回 40 元關卡，收復 5、10 日線及月線；金寶、公準盤中也有 6% 的漲幅。

此外，其他低軌衛星概念股也表現不俗，包括台揚 (2314-TW)、事欣科 (4916-TW)、元晶 (6443-TW)、群電 (6412-TW)、華通 (2313-TW)、穩懋 (3105-TW) 等。