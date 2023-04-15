獲美FAA放行 SpaceX星艦最快17日升空

馬斯克 (Elon Musk) 的太空科技公司 SpaceX 周五 (14 日) 獲得美國當局批准，可發射下一代太空運載火箭「星艦」(Starship)，對這家以把人類送上月球為目標的公司來說，可謂一大里程碑。

美國聯邦航空總署 (FAA) 周五向 SpaceX 授予許可，允許該公司在德州博卡奇卡 (Boca Chica) 的星際基地 (Starbase) 發射火箭。

FAA 於聲明表示，經過全面評估程序後，FAA 確定 SpaceX 滿足所有安全、環境、政策、有效負載、空域整合和財務責任要求。這項許可的有效期間為五年。

SpaceX 計劃最快於當地時間 4 月 17 日上午 7 點發射星艦，與先前給出的時間一致。

在首次發射計畫中，星艦將搭載名為「Super Heavy」的重型推進器，從德州博卡奇卡的基地升空，完成初步爬升後，Super Heavy 推進器將脫離星艦，並在受控制的狀態下落入墨西哥灣，而星艦將繼續前進。

SpaceX 此前已兩度獲得 FAA 許可，分別在佛州和加州發射較小的獵鷹九號火箭 (Falcon 9)。

「星艦」是一種巨型運載火箭，設計目的是把太空人送上月球，除此之外，也可將衛星和其他貨物發射進入地球軌道。星艦高 120 公尺，比美國在阿波羅計畫當中使用的土星五號 (Saturn V) 還要更高，且可以重複使用，這有助於降低成本，後者是目前唯一將人類送出地球軌道的火箭。