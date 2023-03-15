亞馬遜計劃2024年測試衛星網路服務 與SpaceX搶市場大餅

亞馬遜周二 (14 日) 表示，計劃 2024 上半年發射第一顆衛星網路，隨即展開初步商業測試計畫，準備和馬斯克 SpaceX 等公司分食衛星網路市場。

亞馬遜宣布，「Project Kuiper」衛星網路將在今年稍晚開始量產，作為未來幾年發射超過 3000 顆衛星到近地軌道的首批產品。

帶領亞馬遜消費性裝置的資深副總裁 Dave Limp 宣告，2024 年一定會展開商用測試。

這項目標有助於亞馬遜兌現對監管機關的承諾，即在 2026 年以前發射 Kuiper 共 3236 顆衛星當中的至少一半。Limp 表示，為了兌現目標，每天將發射三到五顆衛星。

對於正在精簡營運的亞馬遜來說，這番宣示顯示衛星仍是該公司最主要的投資領域之一。亞馬遜為 Kuiper 投入超過 100 億美元，並且希望憑著在消費性電子裝置方面的經驗，取得與 SpaceX 競爭的優勢。

SpaceX 的星鏈 (Starlink) 網路至今已發射約 4000 顆衛星到近地軌道，並宣稱擁有超過 100 萬名客戶。

亞馬遜周二還發表一套共三款的天線，供客戶連結進入近地軌道的 Kuiper 衛星。其中，標準的消費者版本為寬 11 英吋的方形天線，每組生產成本不到 400 美元，網路速度每秒 400megabits。SpaceX 星鏈的消費者版本天線，每組為 599 美元。

最小的一款寬約 7 英吋、重 1 磅，將是三款天線中最平價的產品。最大的版本主攻企業、政府和通訊應用，尺寸介於 19 到 30 英吋，網路速度最高可達每秒 1gigabit，短短 30 秒可下載一部高畫質電影。不過，亞馬遜未揭露這兩款的價格。

隨著美股大盤周二反攻，亞馬遜 (AMZN-US) 收盤上漲 2.65%，報每股 94.88 美元。