美元走軟 Nvidia等5檔可望搭上順風車

美元頻頻走跌，不僅是股市佳音，對大部分銷售額來自海外的公司來說也是好消息。

近期美元面臨諸多不利：公債殖利率隨著通膨下降，固定收益市場似乎預期美國聯準會 (Fed) 將因經濟放緩，而在今年夏日停止升息。美股反彈也表明投資人不再那麼擔心，削弱美元作為避風港的吸引力。這些因素令美元指數自去年 9 月底觸及的數十年高點下跌約 10%。

美元還有更多下跌空間。現在美元指數接近 100，這是過去一年買家多次介入的關鍵支撐位。宏觀風險顧問公司首席技術策略師 John Kolovos 表示，如果這些買家這次不出現，美元可能會失去支撐，為下行至 95 左右打開大門。

美元走疲是股市利多，因為這意味美國企業的海外銷售可以匯回更多美元。S&P 500 有 60% 企業營收來自海外，美元走疲將有利提高美企利潤。事實上，根據道瓊市場數據，自 1985 年以來，美元指數下跌的幾個月內，S&P 500 平均漲幅達 1.3%，而美元上漲時該指數僅上漲 0.2%。

個股表現可能更好，有些已經呈現漲勢。Caterpillar (CAT-US)、Nvidia (NVDA-US) 和美光 (MU-US) 至少有一半銷售額來自海外，隨著美元下跌，這幾檔股價已見上漲。

美元觸頂日起，Caterpillar 迄今漲逾 35%；Nvidia 更是翻漲一倍；美光則約上漲 20%。

由於這 3 檔股價表現均優於 S&P 500，美元走疲顯然不是唯一助力。例如，ChatGPT 崛起有利 Nvidia，因為人工智慧 (AI) 需要更多運算能力；對經濟敏感的 Caterpillar 可能會因中國經濟重啟而獲得提振。

儘管如此，在美元下跌的幾個月裡，這 3 檔股平均上漲約 3.2%，這表明即使這些股已經歷大漲，如果美元下跌，未來仍可望會有更多上漲空間。

投資人若想尋求美元走跌時波動較少的受益股，可考慮 Philip Morris International (PM-US)，其銷售總額均來自美國以外，另一檔是 80% 銷售額來自美國以外的雅詩蘭黛 (Estée Lauder) (EL-US)。

這兩檔在美元走跌的幾個月內平均上漲 3%，但波動性低於大盤，因其銷售和獲利與廣泛經濟需求的聯繫較低。

倘若美元持續貶值，這些股票可能是投資 人的好去處。