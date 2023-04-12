馬斯克為超級app鋪路 推特公司被併入「X Corp」

推特公司 (Twitter) 不再是一家獨立公司，已與新成立的空殼公司「X 集團」(X Corp) 合併，這可能是馬斯克為超級 app 鋪路的策略。

根據 4 月 4 日提交給加州法院的文件，與 X Corp 合併後，以「推特」為名登記的公司已經「不復存在」。該文件去年由保守派維權投資人 Laura Loomer 對推特公司和前執行長多爾西 (Jack Dorsey) 提出的。

馬斯克去年斥資 440 億美元收購推特後，對該公司進行大刀闊斧的改革，目前不清楚最新舉措會對推特帶來哪些影響。這位億萬富豪過去曾暗示買下推特能加快打造「X」超級 app 的速度，馬斯克周二 (11 日) 於推特上發了一則只寫了「X」的推文。

取自馬斯克推特

從馬斯克過往發言來看，「X」類似中國騰訊旗下的微信，可應用在從支付、訂票到推文等各個面向，但他從不曾明確闡述「X」將在他廣大商業版圖扮演何種角色。馬斯克也已註冊 X.com 網域名稱，這是他當年創辦的線上支付公司，後來和 PayPal 合併。

在準備收購推特之前，馬斯克最早在去年 4 月用「X Holdings I、II、III」成立三家控股公司。但申報文件顯示，「X Corp」今年 3 月 9 日才在內華達州成立，與推特合併的文件則是在 3 月 15 日提交，馬斯克則是 X Corp 和其母公司「X Holdings Corp」的總裁，後者也在今年 3 月才成立，已授權資本為 200 萬美元。

杜蘭大學法學院副院長 Ann Lipton 說：「對企業界來說，如果想要少一點信託義務，選在內華達州合併是可以理解的。若有投資人想以違反信託義務對內華達的企業主提告，會比較困難。」

此舉在推特掀起各方揣測，在日本，「推特消失」成為熱門話題，用戶開玩笑說，推特的新名字可能類似日本知名重金屬樂團「X Japan」。

分析師表示，馬斯克可以仿效 Alphabet，創造一個母公司架構，把所有旗下事業納入。