〈財報〉增提壞帳準備金 Citizens Financial Group Inc獲利未達預期

Citizens Financial Group Inc (CFG-US) 周三 (19 日) 公布的第 1 季獲利低於華爾街預期，因該行存款下降，並因擔心經濟衰退迫在眉睫，提撥更多準備金來支付貸款。

該行股價今年至今下跌近 23%，在周三盤前交易下跌約 1.5% 至 30 美元。

最近幾周，在兩家中型競爭對手銀行擠兌打擊了人們對銀行業穩定性的信心，並在全球市場掀起驚濤駭浪後，區域性銀行陷入混亂。

銀行業危機也動搖了人們對經濟健康的信心，並加劇了對即將到來的經濟衰退的擔憂，促使 Citizens Financial 提撥 1.68 億美元，以防客戶拖欠貸款；而一年前的撥補金額為 300 萬美元。

截至 3 月 31 日當季，平均存款下降 2.6% 至 1744 億美元，而上季末為 1790 億美元。

受到銀行業動盪的衝擊，客戶試圖將資金從地區性銀行轉移到被監管機構和政策制訂者視為具有系統重要性的大型華爾街巨頭。

本周稍早，道富集團 (State Street Corp)(STT-US) 和嘉信理財 (SCHW-US) 的存款在第 1 季因資金外逃而下降，客戶轉向其他地方尋求更好的回報。

Citizens Financial 基本獲利為每股 1.10 美元；根據 Refinitiv IBES 數據，分析師平均預期該公司每股獲利 1.13 美元。

該行表示，第 1 季淨營收為 5.11 億美元，而去年同期為 4.2 億美元。