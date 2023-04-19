英國通膨數據引發升息疑慮 比特幣急跌摔至3萬美元下方

比特幣價格台北時間周三 (19 日) 下午突然失速急跌，一些分析師認為，英國最新公布的通膨數據，仍維持兩位數字的月增幅度，使市場擔憂長期利率仍將偏高，讓加密貨幣出現廣泛下挫。

截至台北時間下午 18 點 50 分，比特幣下跌 4.5%，之後收復了部分跌幅，交易價格約為 29250 美元。 以太幣下跌近 6%，Solana 和 Avalanche 等較小的代幣跌幅更大。

英國周三公佈的消費者價格數據顯示，3 月份 CPI 仍高於 10%，進一步表明英國央行將不得不繼續升息。這使交易員感到擔憂，因為他們相信，比特幣今年以來的漲幅是基於通膨將趨緩的考量。

Coinglass 數據顯示，突然的拋售引發了整個加密貨幣市場價值 1.75 億美元的多頭部位慘遭清算。

K33 Research 資深分析師 Vetle Lunde 說：「這似乎是典型的清算和結構性市場反應。」

除了英國通膨仍高的數據之外，美國雖然通膨可望放緩，但由於最新數據顯示，勞工的薪資漲幅超過通貨膨脹率，因而聯準會恐怕不會改變當前的緊縮策略。

然而，數位資產託管機構 Copper 研究主管 Fadi Aboualfa 表示，近期的利率波動不太可能破壞今年的加密貨幣漲勢。特別是當前期貨的資金利率為正，代表多頭投資者需向空頭交易者支付少量費用，表明市場整體看漲。

他透過電子郵件表示，許多避險基金在先前觀望後，正不斷增加比特幣配置，因此趨勢沒有根本性的轉變。